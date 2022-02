Garbiñe Muguruza: "Rafa Nadal es resistente, fuerte... el mejor para pelear y remontar"

Garbiñe Muguruza vuelve a jugar después de la decepción en el Open de Australia. Ahora toca quitarse la 'espinita' de este principio de 2022 en el WTA 500 de Dubái. Antes de su estreno en este torneo, la española ha hablado sobre el triunfo de Rafa Nadal, precisamente, en el primer Grand Slam del año.

Muguruza ha calificado la final del Abierto de Australia 2022, entre Daniil Medvedev y Rafael Nadal, como "legendario". Pero es que, además, también ha ensalzado la figura del español: el tenista masculino que más títulos del Grand Slam ha conseguido conquistar a lo largo de toda la historia (21).

"Oh, Dios mío, que partido. Lo vi empezar por la mañana y me fui y volví y me fui y volví. Fue un partido legendario. Fue realmente impresionante. Creo que Rafa mostró su esencia en ese partido. Es resistente, fuerte, todo. Creo que ese fue un ejemplo perfecto de que él es el mejor para dar la vuelta a un partido, pelear y quedarse allí. Fue increíble", ha afirmado Garbiñe.

Decepción propia

De los piropos hacia Rafa Nadal a la autocrítica por su actuación en el grande de Melbourne: "Sí, salí decepcionada. Tardé un par de días en volver a casa. Estaba como, vale... ¿cómo voy a cambiar las cosas? ¿Cómo voy a volver más fuerte? Fue un toque de atención".

Garbiñe Muguruza, entrenando en Sídney TENNIS AUSTRALIA

"Comenzamos a entrenar bastante rápido, trabajé bien, me dije 'me voy a preparar mejor'. Siempre es decepcionante perder en un 'Grand Slam' tan temprano. Pero hay que seguír adelante. Estoy aquí. Este es un buen torneo. Australia ya está en el pasado", ha sentenciado Garbiñe Muguruza desde Dubái.

Padosa y Conchita

También ha hablado de otros dos nombres propios. El primero, el de la tenista española Paula Badosa: "Creo que es genial. Tener a alguien en el Tour del mismo país también ayuda. Echo mucho de menos a Carla (Suárez) ahora que se ha ido. España es un país de tenis".

El segundo, el de la leyenda del tenis español, y a su vez entrenadora, Conchita Martínez: "Todos conocemos su carrera en el tenis, pero diría que fuera del tenis es una persona muy tranquila y muy empática. No es fácil encontrar entrenadores que realmente te entiendan. Creo que eso es importante para mí".

[Más información - Rafa Nadal, la inspiración para el deporte español: de la lesión de Marc Márquez a las dudas de Jon Rahm]

Sigue los temas que te interesan