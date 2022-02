Paula Badosa, en su mejor momento: los retos para un año clave en su carrera

Paula Badosa (Nueva York, 24 años) ha alcanzado un nuevo objetivo en el tenis. Con la actualización de los rankings del circuito masculino y femenino, en la WTA se ha confirmado el salto de la tenista española hasta la quinta posición de la clasificación. Por detrás de ella, en sexto lugar, se encuentra Garbiñe Muguruza. Esto no es fruto de la casualidad, Badosa está firmando un ascenso imparable.

Desde el pasado 22 de mayo de 2021 hasta el 15 de enero de 2022, la deportista española ha conseguido levantar hasta tres títulos de la WTA. El primero en caer fue en Belgrado. El segundo, el histórico Indian Wells. Y ya en este nuevo año, llegó la victoria en Sídney. En territorio australiano se impuso a la checa Barbora Krejcikova por 6-3, 4-6 y 7-6(4).

Sus logros le llevan hasta el Top 5 del ranking de la WTA. Esto es algo que ha servido para que la tenista muestre su agradecimiento público a todos los que le apoyan. Pero también un mensaje con un dardo para los que no creyeron en ella: "Muchas piedras en el camino, pero la ilusión y la fe nunca se perdió. El sueño siempre fue más grande que todo. Gracias a los que me apoyáis y habéis apoyado siempre. Y a los que no, también porque me habéis hecho aún más fuerte. Seguimos…".

Paula Badosa, con el título de Sídney EFE

Badosa saborea su momento dulce. Y esto puede que no haya hecho nada más que comenzar. En el Open de Australia dijo adiós en la ronda de octavos de final. El objetivo ahora es comenzar a mantener una regularidad, pero también pelear por cada título en juego. "El sueño siempre fue más grande que todo", dice la tenista. Paula tiene el cuarto puesto de la WTA a tan solo 23 puntos.

Ascensión meteórica

Krejcikova, ganadora de la última edición de Roland Garros, es la actual número 3 del mundo. Y esto solo habla del crecimiento de Badosa en los últimos meses. En menos de ocho meses, la española ha pasado de ocupar el puesto 70 del ranking a entrar en el Top 5.

"Hace un par de años se me identificaba como una jugadora débil que se frustraba y ahora creo que es todo lo contrario. Un día me prometí luchar hasta el final", dijo Badosa tras ganar su tercer título de la WTA. Hasta el momento un Masters 1000, un 500 y un 250 completan su particular palmarés.

Su irrupción en el panorama internacional llegó en el año 2015. Fue entonces cuando consiguió imponerse en el Roland Garros Júnior ante la rusa Anna Kalinskaya por un doble 6-3. Se creyó entonces que había 'nacido una estrella'. Y el tiempo ha dado la razón a este pensamiento. Siete años después de ese triunfo en categoría júnior, Paula Badosa ya es un referente mundial.

Retos para 2022

En la agenda de Paula Badosa en estos primeros meses de 2022 están marcados. Desde Dubái a Doha, Indian Wells y Miami. Aquí cobra importancia la actuación que firme en Indian Wells. Es en el Masters 1000 estadounidense donde defiende más puntos al haberse proclamado campeona durante la pasada edición.

Para ella no todo ha sido un camino de rosas. Recordando aquel triunfo en la categoría júnior de Roland Garros, la tenista española se enfrentó después a la depresión y a la ansiedad. Tuvo que reinventarse. Y es algo que tiene muy presente. El gran reto es conquistar su primer Grand Slam. Y este año, después de haber caído en octavos en el Open de Australia, tiene tres nuevas oportunidades.

Paula Badosa, en el Sydney Tennis Classic WTA 500 en 2022 AFP7 / Europa Press

En una entrevista para EL ESPAÑOL el pasado mes de octubre, la número 5 de la WTA aseguró que "siempre" ha sido "una persona muy soñadora". Esto le "mantuvo con fuerzas para pelear por seguir siendo tenista". "Yo no sé si voy a acabar mi carrera con un Grand Slam, pero me despierto todos los días con el objetivo de ganar uno", afirmó después.

"Soñar con una meta me ayudó a salir de ahí. Al final, eso te da mucha fuerza, aunque estés en un mal momento. Y trabajar, claro. Pese a todo, hay que tener unos mínimos porque el talento solo no sirve de nada", agregó una Paula Badosa que dentro de una semana estará disputando el torneo de Dubái. Un torneo en el que, además, se escenificará el regreso de Novak Djokovic a las pistas.

Volviendo a la española, Badosa cuenta con su caída en los cuartos de final del pasado Roland Garros como su mejor resultado en un Grand Slam hasta la fecha. En 2021, además de esos cuartos en el major francés, en Wimbledon llegó hasta la ronda de octavos y en el US Open se quedó en segunda ronda. Resultados que invitan a que en este 2022 puede conseguir importantes puntos para seguir escalando posiciones.

Ranking de la WTA

Además de los ascensos de las españolas, en el ranking de la WTA la protagonista es una Iga Swiatek que ha caído desde el cuarto al octavo puesto. Eso ha provocado que haya habido un importante movimiento. Donde no hay cambios en lo más alto de la clasificación. Ashleigh Barty, campeona en el Abierto de Australia, se mantiene como número 1 y ya van 114 semanas en la cima.

Una semana más el ranking sigue liderado por la australiana Ashleigh Barty, que ya suma 114 semanas en la cima de la clasificación, con 8.330. Barty aventaja en más de 2.500 puntos a la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda con 5.698, y a la checa Barbora Krejcikova, que se asienta en el Top-3 con 5.533 puntos. Otra novedad es el regreso al Top Ten de la tunecina Ons Jabeur.

1. Ashleigh Barty (Australia): 8330 puntos.

2. Ariana Sabalenka (Bulgaria): 5698 puntos.

3. Barbora Krejcikova (República Checa): 5533 puntos.

4. Carolina Pliskova (República Checa): 4452 puntos.

5. Paula Badosa (España): 4429 puntos

6. Garbiñe Muguruza (España): 4195 puntos.

7. Maria Sakkari (Grecia): 4071 puntos.

8. Iga Swiatek (Polonia): 3986 puntos.

9. Anet Kontaveit (Estonia): 3871 puntos.

10. Ons Jabeur (Túnez): 3070 puntos.

