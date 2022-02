Rafa Nadal, la inspiración para el deporte español: de la lesión de Marc Márquez a las dudas de John Rahm

La victoria de Rafa Nadal en el Abierto de Australia tras ganar a Daniil Medvedev ha reabierto varios debates que nunca llegaron a cerrarse. Uno de los más celebres es si el tenista español es ya el mejor jugador de todos los tiempos. Sus 21 grandes acreditan que ahora mismo, tiene un mérito más sobre la mesa que Roger Federer y Novak Djokovic.

Otro de los debates por excelencia que se abre con cada triunfo de Rafa es si ya es el mejor deportista español de todos los tiempos. Este ofrece menos pelea, ya que Nadal ha entrado de lleno en la discusión sobre si es el mejor deportista mundial en la historia con su título 21 del Grand Slam. Son disputas en las que los gustos y las diferencias entran en juego. Es muy complicado valorar si merece más la pena ganar un Grand Slam, un Tour de Francia, un Balón de Oro o un anillo de la NBA.

Lo que también abre Rafa con sus victorias, además de los corazones, son las conciencias. Después de ver hazañas como las que consigue el tenista de Manacor uno se pregunta si hace todo lo que puede en su vida y en su día a día. Si después de haber ganado sus 20 grandes particulares, sigue sintiendo la ambición y el deber de seguir luchando para ir a por el 21.

Nadal, más allá de convertirse en un gran jugador se ha convertido en un referente social, en un exponente de España a nivel mundial y en un ejemplo de valores para mayores y pequeños. Por eso, y más allá de que cada uno elija el tenista o el deportista que más le guste, es indiscutible afirmar que Rafa se ha convertido en la inspiración del deporte español porque quien le ve siempre sueña con ser así. Y eso no lo dice cualquiera, ya que lo afirman otros campeones de la talla de Marc Márquez o Jon Rahm.

Rafael Nadal, con el trofeo del Abierto de Australia 2022 REUTERS

Un referente para Marc

Nada más haberse proclamado Rafa campeón del Abierto de Australia, el piloto de MotoGP Marc Márquez felicitó al tenista balear a través de una conexión con Eurosport. El corredor del equipo Honda había seguido el partido de principio a fin tal y como había ido manifestando en sus redes sociales.

Márquez decía que había desayunado con Rafa y que había comido con Nadal, evidenciando así lo eterno de su batalla. Otro hecho que le provocaba profunda admiración. Preguntado por su estado anímico y físico después de una temporada en la que no ha podido brillar por su lesión en el brazo, Marc reconocía que tenía al campeón balear como una referencia por su capacidad para recuperarse de sus lesiones, para jugar con dolor y para dar siempre la cara. No hay recaída de Rafa en la que no vuelva con más fuerza.

Por ello, para el piloto de Honda, que lleva dos años arrastrando lesiones y sin poder competir a su mejor nivel, ver a Nadal demostrar de lo que es capaz con 35 años le impulsa a ser todavía mejor y a soñar con una recuperación como la suya. Para el ocho veces campeón del mundo, el tenista siempre ha sido una inspiración. Que uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo diga eso sobre Rafa, es mucho. Es tenerle en una estima y en una considera realmente alta.

"La lesión de la vista ya está olvidada. Me he recuperado mejor de lo esperado y muy rápido. Ahora tengo que hacer un planning y ser muy precisos con el brazo, que es lo que me ha quedado un poquito más limitado. Pero viendo este partido de Rafa, me ha dado motivación y ganas de seguir luchando porque en un mes empezamos la temporada".

Con estas palabras, Nadal se convierte en campeón de campeones. En rey de reyes: "Estoy viviendo una situación muy similar, llevo varios años con una lesión tras otra y ojalá pueda salir como él por la puerta grande. Que pueda volver a luchar por el título. Eso es lo más importante para Honda".

Marc Márquez sobre la Repsol Honda Repsol Honda

Rahm y el número 1

Estas palabras de Marc Márquez llegaban después de uno de los mayores éxitos en la carrera de Rafa Nadal. Con su victoria en Australia, el español puede mirar hacia delante y no ver a nadie. Y mirar hacia los lados y ver que ya no le siguen. Roger Federer y Novak Djokovic se han quedado un paso atrás por el momento.

Pero el piloto de MotoGP no es el único que se ha rendido al talento y al ejemplo de Rafa. Otro número 1 del deporte español como Jon Rahm ya lo hizo incluso antes de que Nadal levantara su segundo trofeo en el Melbourne Park. El golfista de Barrika se deshizo en elogios hacia el tenista tras ganar a Berrettini y meterse en la final, valorando su capacidad para ser un número uno durante tantos años, algo que él mismo persigue en el universo del golf.

"Es uno de mis ídolos. Ser el más grande indiscutible de todos los tiempos en un deporte es algo muy único. ¡21 Grand Slams!". Rahm hablaba así del que considera uno de sus grandes referentes. Siempre muestra orgulloso que ha leído la biografía de Rafa y que comparte con él algunos de sus patrones, pero que evidentemente tiene mucho que aprender de su talento, de su trabajo y de su liderazgo.

"Cuando él empezó, creo que todavía era Pete Sampras el que tenía más con 14. Ha destrozado todos los récords. Es realmente, realmente impresionante lo que sigue haciendo, cómo insiste a pesar de las lesiones. Incluso cuando no ha tenido sus mejores años, sigue volviendo y jugando como lo hace".

Para Rahm, que considera a Rafa un campeón dentro y fuera de la pista, esa capacidad para no rendirse nunca es mágica y única: "Especialmente en Australia, donde puedo imaginar que realmente quiere ganar porque sólo ha ganado una vez allí y ha tenido muchas oportunidades y es una superficie que no le ha dado digamos la mejor oportunidad. Le envío la mejor de las suertes y espero que lo consiga. Sería algo maravilloso despertarse con algo así". Nadal recibió el aliento de un fan incondicional y ganó.

Jon Rahm, en el Open de España de Golf. AFP7 / Europa Press

Un país de acuerdo

Marc Márquez y Jon Rahm son algunos de los referentes actuales que tiene el deporte español en estos momentos. El piloto de MotoGP es el ídolo de muchos niños que sueñan con ganarse la vida sobre una moto. Y el de Barrika ha dado un impulso al golf como solo un mito como Seve Ballesteros pudo hacerlo. Sin embargo, ellos no son los únicos que se han rendido al talento de Nadal.

En la memoria de todos siempre quedará esa amistad forjada entre dos leyendas que comparte con Pau Gasol. El mejor jugador de baloncesto español de todos los tiempos aseguró en varias ocasiones que ver a Rafa y vivir de cerca sus caídas y sus éxitos le ha servido para convertirse en un mejor jugador, un mejor deportista y una mejor persona.

Nada más ganar el Abierto de Australia, otro gran campeón del deporte nacional como Alejandro Valverde felicitaba al propio Nadal por su éxito. Otro deportista entrado en años y que siempre se ha levantado de sus lesiones y caídas para seguir ganando como hacía hace unas horas en la Challenge de Mallorca, su primera carrera de 2022. Ambos se conocen y se admiran, y por ello el ciclista del Movistar, a pesar de que es mayor que Nadal, como Pau, no puede evitar tenerle como referente.

Otra gran campeona que siempre ha reconocido que tiene a Rafa por ídolo es Carolina Marín. La volantista española está pasando por unos momentos complicados en los últimos meses tras su última lesión de rodilla. Sin embargo, tener enfrente el reflejo de su ídolo sin duda es una gran motivación para regresar a lo más alto del bádminton mundial.

Carolina Marín celebrando una victoria Europa Press

Más allá de las palabras y de los halagos que todos estos campeones del deporte español le han dedicado a Rafa, lo que ha demostrado el tenista de Manacor es que es capaz de poner a todo un país de acuerdo. Equipos de fútbol como el Atleti, Betis o Real Madrid, con quien guarda una gran relación, jugadores de baloncesto como Sergio Llull o Rudy Fernández, tenistas como Paula Badosa, Garbiñe Muguruza o Feliciano López, e infinidad de deportistas, federaciones y clubes quisieron manifestar su unión con Rafa, ya no solo en las felicitaciones, sino durante el seguimiento de su partido con Medvedev.

Toda esta entrega y esta pasión que genera y que se desborda confirma a Nadal como uno de los grandes sea cual sea la clasificación en la que se le meta. Pero sobre todo, como un motor y como una fuente inspiración para todo el deporte español que le toma como ejemplo para seguir creciendo.

[Más información: Cómo venció Rafa Nadal a la enfermedad de Muller-weiss: la explicación a una curación "inexplicable"]

Sigue los temas que te interesan