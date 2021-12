Marc Márquez y un 2021 para olvidar: el calvario de un campeón del mundo ¿al borde de la retirada?

El gran campeón español de motociclismo ha estado a punto de decir adiós a su carrera en este 2021. Marc Márquez aliviaba con el último parte médico que emitía su equipo, el Repsol Honda Team, al asegurar que su recuperación va por buen camino. Era el año de su regreso y casi se convierte en el adiós oficial. No ha sido un tiempo fácil para el hombre que parecía que podía romper todos los registros históricos en este deporte cuyo único objetivo es volver en buena forma.

El debate sobre su conducción valiente y bordeando los límites de la pista estaba abierto mientras dominaba el Mundial con puño de hierro. Sus problemas físicos lo han vuelto a poner en el candelero. Márquez asegura que no es capaz de correr de otra forma, que el día que no lo pueda hacer así lo dejará. La realidad también dice que la diosa fortuna está actuando de su lado con los problemas que ha tenido. Las cosas como son, su vuelta no estaba segura a principios de 2021, tampoco en 2022.

Dos lesiones que han puesto contra la espada y la pared a Márquez, que seguramente le harán más fuerte, pero que también le marcarán para continuar su carrera. La realidad es que ya en este 2021 ha sido un piloto frágil en MotoGP, al que le costaba mucho dominar su moto, que además ya no era la mejor. Los problemas en el ojo volverán a hacer que en 2022 se presente con el inconveniente de llegar magullado a la pretemporada, si llega, o al inicio de la campaña.

Marc Márquez traza una curva en el Gran Premio de Las Américas en Austin EFE

En cualquier caso, seguramente será una especie de alivio que se acabe este 2021 para Marc. El piloto catalán ha superado este año tan complicado y se centra en volver a poder ver bien para tratar de ser tan rápido como antes. Sigue teniendo la historia a su alcance, aunque todo se ha igualado más con la nueva generación. Eso seguramente sea una motivación más para poder ser el mejor piloto de la parrilla. Es lo que todo el mundo del motociclismo desea y aún más España.

El último problema

El campeón del mundo y principal referencia del motociclismo español sigue recuperándose de la diplopía que sufrió en el tramo final de la última temporada. Las sensaciones, después de varias semanas sin grandes avances, son más optimistas tras las revisiones más recientes. Sin embargo, desde Honda se ha evitado fijar una fecha y todo son cábalas para saber cuándo se le volverá a ver sobre una moto. El piloto de Cervera, pese a todo, tiene claro que este 2022 será clave.

El problema no es pequeño. El primer encuentro con la diplopía, una visión doble que dificulta notablemente la conducción, llegó cuando participaba en el Camponato de España de Velocidad. Esa primera vez quedó en unos cuantos días de recuperación. En 2011 sufrió una dura caída en Sepang y se reencontró con este problema. Esta vez la baja fue de cinco meses. Ahora, diez años después, lo ha vuelto a vivir tras un golpe mientras entrenaba en moto en la montaña.

Marc Márquez, en MotoGP Europa Press

Marc, según Honda, "ha continuado visitas periódicas a su oftalmólogo de confianza para valorar la evolución de su visión durante los dos últimos meses". Y, según se ha observado, "el progreso logrado se consideró favorable y, como resultado, Márquez continuará con un plan de tratamiento conservador durante las próximas semanas". En otras palabras, no habrá intervención médica y el catalán se alejara de los quirófanos tras sus tres operaciones hace menos de un año.

El hombro

19 de julio de 2020. Marc Márquez iniciaba su infierno. El de Honda firmó un carrerón en Jerez. O mejor dicho, casi lo firma. Remontó 13 posiciones y se colocó en la posición justa como para pelear con la cabeza de carrera. Lucía, sorprendía, maravillaba. Y, de repente, caída y adiós. El de Cervera se fue al suelo cuando estaba firmando una remontada heroica. Tuvo que abandonar el circuito y ponerse en manos de los médicos. Existía una lesión en el húmero.

Márquez se operó días después, el martes, con el objetivo de subirse a la moto una semana después. Sin embargo, esa decisión tan polémica no acabaría bien. Marc se probó el sábado y decidió no competir el domingo. Ya era tarde. El 3 de agosto volvía a pasar por quirófano por la acumulación de 'estrés' que existía. Hubo quien explicó que había forzado abriendo un ventanal en su casa, pero todo hacía indicar que había sido el riesgo de regresar poco después de la operación.

Marc Márquez tras el GP de Emilia-Romagna AFP7 / Europa Press

Esta intervención no sería la última, pues en diciembre llegó la definitiva: más de 10 horas en quirófano tras una infección. Por fin, o eso se esperaba, acababa el calvario médico. La baja de Márquez se confirmó para varios meses. De hecho, desde un primer momento se dejó en el aire cuándo podría volver a competir. Las previsiones se cumplieron y el piloto estrella de la parrilla se perdió varias carreras. Más de nueve meses después de su lesión inicial, en Portugal, Marc debutó en el Mundial 2021.

Dificultades

El camino no fue nada sencillo y los altibajos formaron parte de este nuevo proceso de un Marc Márquez que repitió hasta la saciedad que no era candidato a nada. Pocas carreras, Grandes Premios muy señalados, eran los escenarios donde el de Repsol Honda se veía con opciones de dar la lata. Y lo hizo, pues a pesar de ese mal inicio de año y de las limitaciones de la moto, Márquez consiguió ganar en tres ocasiones y subirse hasta cuatro veces al podio.

Marc fue de menos a más. Incluso ganó en el GP de Alemania y quedó segundo en Aragón. También venció en el GP de las Américas e hizo lo propio en Emilia Romagna. En total, cuatro podios para una sexta posición en el Mundial y 142 puntos. Un balance no del todo negativo teniendo en cuenta sus caídas, las críticas a la moto y los riesgos corridos en más de una ocasión que le costaron los ataques del resto de la parrilla.

El Mundial 2022 comenzará, si nada cambia, el 6 de marzo en Catar. Marc Márquez, si se sube a la moto en febrero, llegará en plenas condiciones a esta primera carrera. Además, cabe recordar que esta edición puede ser la más larga de la historia con un total de 21 grandes premios durante toda la temporada. El futuro de Marc Márquez se aclarará en los próximos días, mientras el 2021 empieza a quedar para el olvido.

