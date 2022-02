José María Giménez explica su altercado con la grada del Atlético tras la derrota ante el Levante

La derrota del Atlético de Madrid ante el Levante sorprendió y acabó con la paciencia de aficionados y jugadores. La desesperación en el terreno era de tal magnitud que hasta los rojiblancos tuvieron que enfrentarse a su propia grada. José María Giménez, uno de los más queridos por los hinchas colchoneros, acabó siendo pitado por mandar callar a un grupo de seguidores durante el partido. El jugador ha acabado pidiendo perdón.

El uruguayo conducía una contra cuando, en lugar de realizar un pase más arriesgado, optó por frenar el ataque y jugar en corto. Una decisión que no gustó y que generó ciertos abucheos y silbidos. Giménez, lejos de contenerse, se giró al instante y mandó callar a ese lateral de donde procedían los pitos. La imagen, poco habitual, no pasó desapercibida para una grada que se lo echó en cara desde entonces.

Dada la tensión del momento, Giménez aprovechó los micrófonos de las televisiones para disculparse con la hinchada y explicar las razones de su gesto. En Movistar Plus aseguró que fue cosa de las pulsaciones. "Si la grada entendió que les increpé, que no lo tomen por ese lado. Era un partido donde las pulsaciones están a 200. Nosotros más que nadie queremos ganar e ir para adelante. Fue una jugada puntual", afirmó ante la televisión con derechos.

"En todas las familias hay broncas. La gente sabe que les aprecio porque sin ellos no sería nada".

"La gente se enfadó, con razón. Yo también reaccioné de una forma en la que no podía explicarle uno por uno la jugada. Al final, ese momento de nerviosismo y frustración, en parte también conmigo, me llevó a esa reacción. En todas las familias hay broncas, pero la gente sabe que les aprecio mucho porque sin el Atlético no sería nada", intentó calmar los ánimos.

El Atlético de Madrid, igualmente, también quiso que hablara para los medios oficiales del club con el objetivo de firmar la paz. "La gente del Atlético sabe el cariño que le tengo. Yo soy lo que soy gracias a ellos, sino no hubiera sido nada en mi carrera realmente. Si en algún momento se sintieron increpados, no es así. Es un momento en el que uno con tanto nerviosismo y con tantas de ganar, no le salen las cosas y encima me lo recriminan", detalló en un vídeo compartido por el perfil oficial del Atlético.

"Me dolió muchísimo, pero como siempre digo esto es una familia y en las familias también hay broncas. Quiero pedir disculpas a la gente, que no lo tomen como algo para ensañarse porque no es por ahí. No soy ese tipo de persona. Estamos enojados todos y cometemos actos que después nos arrepentinos. Si se lo tomaron a mal, pido disculpas de todo corazón. No tengo problema en ir uno por uno", sentenció.

