Simeone responde a la pregunta más comprometida: ¿ha tocado el Atlético fondo?

Nuevo varapalo para el Atlético de Madrid en este 2022. Nueva derrota en La Liga y las opciones de dormir en puestos de la Champions League esfumadas. Gonzalo Melero marcó el gol de la victoria para el Levante en el Wanda Metropolitano, en una mala actuación de los rojiblancos. Así lo reconoció el propio 'Cholo' Simeone.

El entrenador argentino dio la cara ante los medios de comunicación después de la derrota frente al Levante. "Jugamos un partido malo", aseguró el técnico colchonero. Aunque, eso sí, aseguró que esta derrota duele igual que el resto. No quiso hablar mucho. De hecho, afirmó que "las palabras aburren".

Lo que sí dejó claro es que este Atleti no ha tocado fondo: "Perdimos una gran oportunidad. Tenemos que buscar en nosotros mismos sacar esto adelante. Con humildad y asumiendo lo que nos toca". En lo que no quiso meterse es en el rifirrafe que protagonizaron José María Giménez y la grada del Wanda.

Mal partido de su equipo

"Que jugamos un partido malo. Que perdimos una oportunidad y que tendremos que trabajar el doble por perder esta oportunidad".

¿Duele más esta derrota?

"Siempre duele la derrota".

¿Qué ha dicho a los jugadores?

"Hoy nada, tranquilidad y seguramente mañana charlaremos un rato para ver lo que yo pienso y ellos sienten".

¿Cómo ve al equipo?

"Si, en la previa a los partidos les veo siempre con ilusión y entusiasmo. Todos pensábamos que la última victoria podía ser una oportunidad. No supimos afrontarlo".

Rifirrafe entre Giménez y la grada

"No lo vi el episodio. A la gente no se le puede decir nada, al contrario. Estuvieron intentando que el equipo diese un paso adelante y nos costó. Esta es la realidad, muchos pensarán que es difícil llegar a la Champions, yo creo que no. Es el momento de demostrarlo con hechos, las palabras ya aburren".

¿Qué puede decir a la afición?

"No estamos en el lugar de explicar cosas, la gente lo que quiere son hechos".

¿Han tocado fondo?

"Perdimos una gran oportunidad. Tenemos que buscar en nosotros mismos sacar esto adelante. Con humildad y asumiendo lo que nos toca".

[Más información - Simeone: "Cuando todos se ponen nerviosos, yo me encuentro tranquilo"]

Sigue los temas que te interesan