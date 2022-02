Marcos Llorente: "Es momento de sentarnos, hablar y cada uno mirarse el ombligo"

Marcos Llorente fue uno de los jugadores más activos del Atlético de Madrid. Aunque el canterano del Real Madrid no pudo evitar la derrota del equipo rojiblanco frente al Levante. Se jugó en el Wanda Metropolitano el duelo aplazado de la jornada 21 de La Liga. Y fueron los granotas los que se llevaron los tres puntos gracias al gol de Gonzalo Melero.

Después del partido habló el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa y también dio la cara Marcos Llorente. El futbolista afirmó que "la sensación es mala" y reconoció que tienen que "cambiar cosas". También señaló que todos deben sentarse para hablar y que cada uno haga autocrítica.

"Todos podemos dar un poco más, hablar entre todos y sacar esto adelante porque este club se merece mucho más", apuntó el polivalente jugador colchonero. "Es lo que hay, hay que cambiar cosas y eso es trabajo nuestro, del cuerpo técnico y de todos remar en la misma dirección, estoy seguro de que lo vamos a cambiar", agregó.

Sensaciones tras la derrota

"La sensación es mala, está clarísimo, tenemos que cambiar cosas y depende solo de nosotros, pensando ya en trabajar, en darle la vuelta a esta situación y en el siguiente partido".

El Levante, mejor en el Wanda

"Fútbol. Es lo que tiene el fútbol, cualquier equipo si no sales con la actitud y ambición con la que tienes que salir te acaba ganando el partido. Es lo que nos ha pasado, la primera parte hemos regalado ciertas situaciones, al equipo no le ha salido nada, en los minutos finales lo hemos intentado, pero en todos los partidos se remonta al final, lo normal es que no lo consigas".

Cosas que cambiar

"Eso tendremos que hablarlo, es momento de sentarnos, hablar, cada uno mirarse el ombligo. Todos podemos dar un poco más, hablar entre todos y sacar esto adelante porque este club se merece mucho más".

Falta de ambición y de actitud

"A nosotros también nos gustaría saber el motivo. Al final el fútbol es complicado, llegan equipos que están por abajo y te lo ponen muy difícil, pasa en muchas ocasiones. Es lo que hay, hay que cambiar cosas y eso es trabajo nuestro, del cuerpo técnico y de todos remar en la misma dirección, estoy seguro de que lo vamos a cambiar".

El juego del Atlético de Madrid

"No creo que esté aquí para explicar cómo jugamos. Sí tenemos claro a lo que jugamos, lo que nos pide el míster y eso lo ponemos en práctica, luego hay un rival delante y a veces salen bien las cosas y otras mal".

[Más información - Atlético de Madrid 0-1 Levante: las mejores imágenes del partido de La Liga]

Sigue los temas que te interesan