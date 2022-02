El Atlético de Madrid cae ante el colista: correctivo de un Levante que no dejó de creer

El Levante llegó como colista destacado de La Liga al Wanda Metropolitano. En este esperaba el Atlético de Madrid para disputar el partido aplazado de la jornada 21. El duelo no gozó de grandes ocasiones, tampoco de un juego para el recuerdo, pero el resultado sí que llamó la atención. Victoria para los de Alessio Lisci. Tres puntos más para los granotas con su segundo triunfo de la temporada. [Narración y estadísticas: Atlético de Madrid 0-1 Levante]

El 'Cholo' Simeone no dudó en colocar en su once titular a José María Giménez después de que este diese negativo en PCR. Tampoco lo hizo al dejar en el banquillo a Luis Suárez y Joao Félix. Decisiones importantes para intentar llevarse los tres puntos. Pero el partido comenzó con las fuerzas igualadas por parte del Atlético y del Levante.

Los primeros compases del encuentro estuvieron protagonizados por la centralización del juego en el centro del campo. Tímidos intentos de llegada por parte de uno y otro equipo y poco más. El Atleti no quería otro traspiés. Pero el Levante, necesitado de sumar, tampoco iba a regalar nada a su rival.

El primer 'uy' en la grada no llegó hasta el minuto 20. Centro al área, demasiado alto, del Atlético de Madrid para que Roger se encontrase con el esférico. Sin embargo, el granota remató muy forzado de cabeza y Oblak no tuvo problemas para hacerse con el balón. Respondieron los rojiblancos con un rápido ataque, que no culminaron bien.

De un área a otra. La emoción subió después de un inicio tibio de partido. Giménez no acierta en el cabezazo al despejar y el balón acabó saliendo hacia su propia portería. Así lo cazó De Frutos para protagonizar una cabalgada. En el mano a mano con Oblak, la partida la ganó el portero esloveno. Aunque las miradas se fijaron en un De Frutos que se quedó dolorido sobre el césped y tuvo que ser atendido.

El partido se fue animando y el Atleti, también. Pero el Levante estuvo atento para evitar que Correa y Cunha hicieran daño desde la banda hacia dentro. Pasada la primera media hora, las distancias en la clasificación no se reflejaron sobre el verde del Wanda Metropolitano. La mano de Alessio Lisci pareció notarse con una presión alta y también con atrevimiento.

Sin grandes oportunidades, el partido llegó al final de la primera parte sin sobresaltos. Aunque el Atlético pudo ponerse por delante llegado el minuto 45 con una jugada a balón parado y con un lanzamiento de Lemar que acabó yéndose muy alto. Con el 0-0 inicial, los 22 protagonistas se marcharon a vestuarios.

Tras el tiempo de descanso, el partido pareció que no iba a variar mucho su guion. Pero así, llegado el minuto 53, saltó la sorpresa en el Wanda Metropolitano. Melero puso por delante al Levante. Jugada de ataque de tan solo tres pases. De Frutos fue el que, desde el carril derecho, se la puso a Melero para que este le diese con su pierna derecha y batiese a Oblak.

Munuera y el VAR

Contestó el Atlético de inmediato. Primero con un intento de Correa y después con una ocasión que acabó con el colegiado señalando el punto de los once metros por mano. Una mano que hubiese sido muy discutida, pero desde el VAR se analizó la acción y se comprobó que hubo fuera de juego previo de Marcos Llorente.

Continuó así cayendo los de Simeone en su casa, tan solo lo habían hecho una vez a lo largo de la temporada. Pero un Atleti sin claridad en ataque, ni siquiera tiró entre los tres palos alcanzada la hora de encuentro. Miró a su banquillo así el entrenador argentino y consecutivamente fueron entrando al campo Joao Félix, Vrsaljko y Luis Suárez.

José María Giménez, en un partido del Atlético de Madrid de la temporada 2021/2022 EFE

También movió ficha el Levante. Desde Malsa al 'Comandante' Morales o Dani Gómez. Más pólvora para intentar cerrar un partido que se le puso muy de cara a los granotas. Los cambios no cambiaron mucho el ritmo del partido. Con el paso de los minutos se hizo más latente el nerviosismo en los locales. Incluso se produjo un rifirrafe entre Giménez y la grada, llegando a pitar la afición colchonera a su central en cada ocasión que entraba en contacto con el balón.

Los minutos fueron pasando. El Atlético buscó el empate con más empuje que remate. Marcos Llorente, Lodi, Correa... Todos lo intentaron en el tramo final y en los siete minutos de descuento. Y así llegó el gol de Ángel Correa. El de siempre... pero no, Munuera Montero anuló el tanto por falta previa. También tuvo el empate Oblak. El esloveno subió a rematar la última, pero su cabezazo se marchó desviado y así el Levante se vuelve a Valencia con tres puntos más.

Atlético 0-1 Levante

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Reinildo (Lodi, 77'); Lemar (Herrera, 76'), Koke (Vrsaljko, 63'), Kondogbia, De Paul (Joao Félix, 63'); Correa, Cunha (Luis Suárez, 63').

Levante: Cárdenas; Miramón, Rober Pier, Duarte, Cáceres, Son; Pepelu (Vukcevic, 88'), Melero (Coke, 88'), Bardhi (Malsa, 61'); De Frutos (Dani Gómez, 67'), Roger (Morales, 67').

Goles: 0-1, 53' Melero.

Árbitro: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó a los locales De Paul (25'), Savic (85') y Correa (90+') y al visitante Dani Gómez (76').

Incidencias: partido aplazado de la vigésimo primero jornada de La Liga, disputado en el estadio Wanda Metropolitano (Madrid, España) ante 40.000 espectadores. La plantilla del Estudiantes de baloncesto siguió el partido en directo.

