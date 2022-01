El milagro de Marc Márquez para llegar a tiempo al inicio del Mundial de MotoGP

"No sabía lo que me depararía el futuro". Marc Márquez tuvo que revivir en los últimos meses su peor pesadilla con la visión doble y eso es lo que estuvo en su cabeza durante mucho tiempo. Pasar por quirófano, perderse la temporada, no volver a subirse a una moto de competición... Todo estuvo sobre la mesa, pero el de Cervera ya ve la luz al final del túnel.

El ocho veces campeón mundial se sometió el pasado lunes a una revisión oftalmológica con el Dr. Bernardo Sánchez Dalmau que confirmó una clara mejoría en su diplopía, visión doble, que se produjo en octubre tras una caída en un entrenamiento preparatorio del GP de Algarve. En 2011 fue este mismo doctor el que le operó de la misma lesión que, como ahora, amenazó con arruinar su carrera.

Esta vez, por fortuna, se ha evitado pasar por quirófano, siendo una intervención en la que se asumen muchos riesgos y que por fortuna salió bien hace diez años. La evolución de Marc Márquez en los últimos meses ha sido buena y dicha evolución ha hecho posible que el piloto del equipo Repsol Honda recibiese la autorización para entrenar en moto.

La disciplina que eligió Marc fue la de motocross y el piloto español se volvió a subir a una moto el pasado miércoles tres meses después en el circuito de Ponts (Lleida) donde, tras realizar varias mangas, las sensaciones fueron positivas. El siguiente paso para Márquez será realizar un entrenamiento en un circuito de velocidad.

Marc Márquez tras el GP de Emilia-Romagna AFP7 / Europa Press

48 horas después, Márquez reapareció en público en la rueda de prensa con la que Repsol Honda da el pistoletazo de salida al año. El piloto expresó lo difícil que ha sido para él este proceso: "Mentalmente, ha sido uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Es ya el cuarto invierno seguido lesionado. Ahora que todo iba mejor con el brazo, llegó otra lesión. En la vida nunca sabes... Siempre hay que ser positivo. No le deseo esto a nadie, ya sea un piloto o cualquier persona. Desde la lesión, mi objetivo fue estar en el primer test o la primera carrera. Vamos por buen camino. La visión es algo muy serio. Ahora me siento muy bien y eso es lo importante", dijo.

"He vuelto a montar en moto porque mi visión está perfecta", añadía. Eso es lo más importante para Márquez, que ha encadenado su lesión de hombro que la que ya empezaba a desprenderse con la diplopía. A 50 días de que arranque el Mundial de MotoGP, el próximo 6 de marzo, en Catar, el objetivo no es otro que estar subido en la moto para entonces.

El calendario

Márquez pisa el acelerador para estar más pronto que tarde manos a la obra. Si las siguientes pruebas van bien, podrá pensar en estar en la primera fecha importante del calendario: los test de Sepang. Será el primer fin de semana de febrero cuando se celebre, es decir, está a la vuelta de la esquina. Es la oportunidad para empezar con la toma de contacto con la nueva moto, aunque hay que recordar que durante la temporada los equipos cuentan con tres test privados. Los de Honda se celebrarán en Motegi, Jerez y Misano.

Participe o no en la pretemporada, Márquez sí viajará a Indonesia donde el 8 de febrero se presentará la moto para el nuevo curso. Su presencia es una declaración de intenciones sobre la figura del ocho veces campeón del mundo.

Comienza la cuenta atrás para el arranque del Mundial 2022 y también para el regreso de Marc Márquez tras un periodo de incertidumbre, que ya le dejó al piloto catalán sin poder despedirse del campeonato de 2021 sobre la pista.

