Josh Cavallo, el primer futbolista gay en activo: acosado y sin defensa de las grandes estrellas

Josh Cavallo hizo historia el pasado octubre de 2021. Ni él mismo lo esperaba ni estaba en el guion que un jugador de fútbol australiano se convirtiera en referencia mundial. Sin embargo, la decisión de Cavallo de hacer pública su homosexualidad le permitió protagonizar titulares a nivel mundial. El jugador recibió apoyos de grandes estrellas como Gerard Piqué y logró dar visibilidad al colectivo LGTBI en un deporte como el fútbol de élite. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que su decisión no fue fácil y el joven ya ha recibido insultos homófobos en pleno partido.

Cavallo, tal y como compartió él mismo en redes sociales, tuvo que disputar el duelo entre el Adelaide United (su equipo) y el Melbourne Victory entre insultos. Una situación que no quiso dejar pasar y que denunció ante todo el mundo de la misma manera que hizo público su anuncio hace unos meses. La repercusión, por el contrario, no ha sido la misma que en su día.

"No voy a fingir que no vi o escuché el abuso homofóbico en el partido de anoche. No hay palabras para decir lo decepcionado que estaba. Como sociedad demuestra que todavía nos enfrentamos a estos problemas en 2022. Esto no debería ser aceptable y tenemos que hacer más para responsabilizar a estas personas", relató en el post publicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J O S H C A V A L L O (@joshua.cavallo)

"Nunca me disculparé por vivir mi verdad y, últimamente, por ser quien soy fuera del fútbol. A todos los jóvenes que han recibido abusos homófobos, mantened la cabeza alta y seguid persiguiendo vuestros sueños. Sabed que no hay lugar en el juego para esto. El fútbol es un juego para todos sin importar quién eres, de qué color es tu piel o de dónde vienes", reafirmó.

El jugador incluso ha ido más allá y ha pedido a plataformas como Instagram, donde también colgó el mismo mensaje, que actuara contra las agresiones verbales en determinadas situaciones. El acoso, en su caso derivado de su condición sexual, no puede tener cabida en aplicaciones de gran audiencia. Así, al menos, lo defendió Cavallo: "No quiero que ningún niño o adulto tenga que recibir los mensajes odiosos e hirientes que yo he recibido".

La falta de apoyo

El tiempo le ha dado la razón y su mensaje del pasado octubre sigue siendo necesario. Los clubes involucrados ya investigan los hechos con el objetivo de determinar quiénes comenzaron la agresión verbal desde la grada. Sindicatos de gran relevancia como FIFPro, máximo a nivel mundial, también le ha trasladado su apoyo. Sin embargo, el mensaje de denuncia no ha tenido la misma relevancia que el mensaje que convirtió a Cavallo en un icono mundial de la normalización.

Aquella ocasión, el mensaje del jugador australiano no tardó en llegar a España. Uno de los principales nombres que logró dar relevancia a la campaña que se estaba llevando a cabo fue Gerard Piqué. El central se atrevió a compartir el mensaje, mandó su apoyo y generó el sustento necesario para que se promoviera entre otros jugadores. Cavallo empezó a ser tema de conversación entre los deportistas de élite de país. Pau Gasol, Griezmann, la cuenta oficial del Barça, también en el extranjero con la Premier League... Cavallo lo protagonizaba todo en Twitter.

El mensaje, hoy en día, cuenta con más de 10.000 citas en la plataforma y casi 26.000 retuits. El mensaje en el que denuncia las agresiones verbales, además de no haber tenido el respaldo de ninguna de las grandes estrellas del fútbol mundial, apenas supera las 600 citas y 3.000 retuits. Una diferencia de tratamiento que no ha impedido que el caso se esté investigando y que el jugador continúe con su vida.

[Más información - El infierno homófobo dentro de un vestuario de la Premier League: "Si hay un gay, que se vaya"]

Sigue los temas que te interesan