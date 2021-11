Klopp tiende la mano a Simeone: "No nos conocemos muy bien, pero podemos ser amigos"

El Liverpool recibe al Atlético de Madrid este miércoles, después de ganar al conjunto rojiblanco en el Wanda Metropolitano en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. En la previa de este nuevo duelo entre ambos, Jürgen Klopp ha querido tender la mano al 'Cholo' Simeone.

Retos ante Simeone

"Espero la misma intensidad, el Atlético nunca en su historia con Simeone ha jugado un partido amistoso, va a ser duro. Ellos también necesitan los tres puntos, pero nosotros queremos ganar el partido, jugamos en casa. Hace mucho que jugamos en casa contra el Milan, estuvimos muy contentos cuando nos clasificamos el año pasado ante nuestra afición y nos gustan partidos contra rivales como el Atlético, nos encantaría cerrar la clasificación, vamos a intentarlo con todo".

Jugadores tocados

"Keita está tocado en los isquios, no jugará mañana. Fabinho y Thiago están entrenando y veremos. Vamos a ver como avanzan, siempre los jugadores acaban participando un poco tocados y si están bien ellos podrán jugar".

Últimos partidos

"No somos perfectos, claro. Podemos mejorar en situaciones defensivas, hemos tenido muchos partidos sin encajar. No podemos ganar 5-0 cada fin de semana, ese fue un buen partido contra el Manchester United. Luego contra el Brighton nos pasó lo que dices, hay que mejorar. La mejor manera era haber jugado contra el Atleti antes que contra ellos, yo sabía que íbamos a sufrir contra el Brighton, tienen calidad, más que fallos nuestros, por eso merecieron ese punto. Pero generalmente nuestro nivel defensivo es positivo. Tenemos que estar al cien por cien mañana porque el Atlético es un gran equipo".

Jürgen Klopp, durante un partido del Liverpool en la temporada 2021/2022 Reuters

¿Clasificados tras la cuarta jornada?

"Normalmente, tenemos que sufrir hasta la última jornada de la Champions, esperemos que no sea así este año, lo queremos evitar, pero el primer paso es intentar ganar mañana. Sería algo muy positivo, pero no podemos analizar el triunfo antes de conseguirlo. La mejor motivación son los tres puntos y sabemos mucho, no habrá sorpresas mañana, los dos equipos nos conocemos, pero la idea es intentar clasificar".

Ausencia de Keita

"No va a influir tanto. Ante el Brighton la parte derecha funcionó muy bien, Oxlade entró y es un jugador totalmente distinto a Keita, pero también dio la asistencia de un gol y a veces durante los partidos hay que cambiar jugadores. Lo importante es decir que el Brighton aprovechó sus ocasiones, ahora estamos preparando el partido de mañana".

Josh Cavallo reconoce su homosexualidad

"No debería ser así, claro. Cuando solo un jugador se declara tiene el derecho de hacerlo y está viviendo su vida, pero en 30 años en el fútbol puedo decir que no he estado en ningún vestuario que esto fuese un problema. Cuando estás en el seno del fútbol hay que trabajar en esto y es decepcionante que esto pase, no debería ser necesario esta declaración. Yo no he dicho nada nunca porque no tenía que decir nada, pero se trata más fuera que dentro del vestuario, como lo trata los medios de comunicación. Lo importante es que los aficionados gritan para provocar, pero se trata de ser tan fuerte de aguantar todo esto. Josh parece un chico fuerte mentalmente, inteligente y le deseo todo lo mejor. Hay que comenzar a cambiar las cosas".

Simeone y no dar la mano

"Yo respeto mucho lo que está haciendo, siempre lo he dicho. No nos conocemos muy bien, podemos ser amigos, pero no tenemos la oportunidad porque no nos conocemos mucho. Es increíble lo que está haciendo en el Atlético y el tiempo que lleva allí, siempre prepara un buen equipo, está bien clasificado y es impresionante. En cuanto a la mano, no fue necesario para mí hacer lo que hizo, pero somos gente muy emocional, todo bueno antes del partido mañana sin problema y si ocurre lo mismo nos daremos la mano antes, después nunca se sabe, pero durante los 90 minutos es un partido muy importante, eso es lo importante y no si alguien se da la mano o no. Nosotros queremos que el Atleti sienta que está en nuestra casa, lo que representa jugar en Anfield. Vamos a ver el ambiente de mañana, tenemos mucha ilusión y un buen equipo".

Jurgen Klopp, durante un entrenamiento con el Liverpool REUTERS

Goles encajados en los últimos partidos.

"No es ningún problema, claro que internamente lo hablamos, la mayoría de los goles son por algún error, pero nunca ocurren de la misma manera. Esperemos frenar la racha de goles en contra. El fútbol es complejo, tienes que considerar cada faceta del partido, el centro del campo, la defensa… siempre es un reto, hay que estar bien situados y generalmente defendemos bien, hay que mejorar en los pequeños detalles".

Duelo en 2020 en medio de la pandemia

"Te hace pensar en aquella noche de hace 18 meses y para el mundo entero ha sido muy extraño. La vida al revés, aquella noche no podíamos imaginar el impacto de la pandemia en la sociedad. No sabíamos hasta qué punto iba a afectar a todo el mundo. Increíble, yo pensé en el partido en mayo y no imaginábamos que fuese el último partido con afición en muchos meses. Era muy extraño antes del partido, después, las noticias, cosas en Madrid, también casos en Inglaterra, mascarillas en el estadio y era una situación muy extraña. Miro atrás y sé que perdimos, jugamos bien y ya está".

Visión del Atlético tras la ida

"Fue un partido de dos mitades. Marcamos dos goles fantásticos, luego dominó el Atleti, el estadio tenía un gran ambiente, nos pusieron el empate, se complicó todo y llegó la roja y nuestro gol. Siempre es complicado contra el Atleti, habrá momentos mañana donde el Atleti dominará y hay que jugar nuestro fútbol y ser decisivos".

