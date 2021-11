Luis Suárez: "Gerrard me dijo que podría jugar en Bayern, Real Madrid, Barça o donde quisiera"

El Atlético de Madrid se enfrenta al Liverpool nuevamente en la Champions League. Los reds ganaron a los de Simeone en la tercera jornada y ahora los colchoneros buscarán la revancha. En la previa del encuentro, Luis Suárez ha hablado con los medios oficiales de la UEFA y ha revelado una conversación que tuvo con Steven Gerrard cuando ambos compartían vestuario en Anfield.

Fichaje por el Liverpool

"Cuando fiché por el Liverpool, recordé que era un equipo con el que jugaba en la PlayStation. Cualquier futbolista querría jugar allí, cualquier niño, cualquier adolescente. Era increíble ver el ambiente en Anfield. Ver los partidos de la Premier League fue increíble, al igual que la oportunidad de hacer realidad uno de mis sueños, de estar allí, de sentir el cariño de la gente desde el primer minuto".

Pasado en el vestuario del Liverpool

"A pesar de que Fernando Torres se marchó en ese momento, y aunque hubiera sido increíble jugar con él, el mero hecho de compartir vestuario con jugadores como Gerrard, Martin Škrtel, Danny Agger, Pepe Reina y Jamie Carragher, leyendas del club que lograron grandes cosas, fue increíble para mí".

Afición del Liverpool

"Creo que cada vez que un jugador sale al campo, tiene que darse cuenta de que tiene que comprometerse con el club al que representa. Entonces los aficionados ven esa pasión, esa ambición por el éxito, que luchas cada balón. Esa ha sido siempre mi manera de hacer las cosas. Puedes tener partidos buenos y malos. Puedes jugar bien o tener tu peor partido, pero si ven tu compromiso, que nunca te rindes, entonces lo aprecian. Pudieron ver mi compromiso, mi deseo de que el Liverpool siga estando en la élite del fútbol. Es cierto que tuvimos unos años en los que no estuvimos donde queríamos. Pero vieron mi actitud, y por eso había esa compenetración, ese amor entre nosotros, era mutuo entre los aficionados y yo. Fue increíble y me dio una motivación extra para jugar en Anfield".

You'll never walk alone

"La letra lo dice todo. Puedes tener un mal partido, y otro mal partido después, pero nunca dejarán de creer en ti. No te dejarán caminar solo, como dicen. La gente no te abucheará si pierdes un balón. Seguirán creyendo en ti porque juegas en el Liverpool. Y esa confianza que te da la gente es enorme. Ha habido jugadores que han costado mucho. No han tenido mucho éxito, pero cuando salieron al campo sintieron ese amor de la gente. Es increíble, y te da confianza".

Jordan Henderson

"Creo que es un jugador que ha mejorado mucho. Cuando llegó al Liverpool, venía con la etiqueta de alguien que había costado mucho dinero. Era un joven, inglés, que venía del Sunderland. Esto pudo suponer cierta presión para él, pero a medida que fue ganando confianza con el equipo, cogió muchas cosas de Gerrard, y de jugadores experimentados como Carragher. Tomó cosas de mí. Pienso que, como capitán, ha madurado mucho. Durante su carrera, ha ayudado a crecer al club, con su personalidad y jugando mejor al fútbol. Es un modelo para el fútbol inglés. Ganar un título de la Premier League con el Liverpool debe haber sido fantástico para él, y le ha hecho más grande de lo que ya era".

Brendan Rodgers

"Creo que llevaba un año y medio en el Liverpool cuando Brendan asumió el cargo en julio de 2012. Por aquel entonces, tuve oportunidades de fichar por otros clubes que se pusieron en contacto conmigo, pero él me llamó por teléfono cuando estaba en Uruguay de vacaciones, para decirme que tenía otra forma de pensar, que quería cambiar el club y su filosofía, que quería que el club volviera a la Champions League y luchara por ganar grandes trofeos, que iba a hacer que el equipo jugara un gran fútbol. Me pidió que creyera y confiara en él. Me gustó esa charla. Me gustó su convicción, la filosofía que quería implantar en el club, así que hablé con mi agente y con el club para decir que no quería irme, que quería otra oportunidad para triunfar en el Liverpool. Ese año no fue tan bueno como queríamos, pero las ideas ya estaban bastante claras. Entonces pasó la temporada 2012/13 y quise fichar por el Arsenal, ya que el Arsenal había jugado la Champions League todas las temporadas anteriores".

Gerrard y el futuro en un grande

"Tuve algunas conversaciones más con el entrenador, así como con Gerrard. Fue él quien me convenció. Le dije que quería seguir teniendo éxito, que quería jugar la Champions League. Así que me dijo: 'Si este año seguimos mejorando como hasta ahora, y estás al nivel que tienes que estar, el año que viene podrás jugar en el Bayern Múnich, en el Real Madrid, en el Barcelona o en el club que quieras. Tendrás la oportunidad de elegir, pero quédate un año más'. Recuerdo esa charla con Gerrard, y recuerdo todo lo que me dijo el entrenador. Me dijo cosas como: 'Quédate un año más, inténtalo'. Y, bueno, ese fue el año en que estuvimos cerca de ganar la Premier League. Eso es gracias al esfuerzo del equipo, obviamente, pero sobre todo a la filosofía y la convicción que nos transmitió Brendan Rodgers como entrenador".

Última derrota ante el Liverpool

"Creo que en este tipo de partidos, contra grandes equipos, y en la Champions League, los detalles pueden ir en tu contra. Cualquier pequeño detalle, el más mínimo error, una milésima de segundo en la que te desconcentres... en la Champions League lo pagas. Eso es evidente. Si desde el primer hasta el último pitido no juegas con convicción, con personalidad y ganas de ganar, si te distraes en un partido de la Champions, lo pagas. Creo que eso es lo que pasó contra el Liverpool. Empezamos muy bien, pero ellos son fuertes e inteligentes y tienen mucha experiencia, y se pusieron por delante en los primeros 20 o 25 minutos, hasta que volvimos a meternos en el partido. Creo que en la segunda parte, tras la expulsión de Antoine Griezmann, nos quedamos un poco atrás porque teníamos un hombre menos, pero seguimos jugando al mismo nivel. El ritmo fue muy alto, y ellos empezaron a atacar un poco más hasta el penalti".

Partido contra el Liverpool

"Obviamente, cada equipo tiene sus puntos fuertes y débiles. Sabemos lo bueno que es el Liverpool en el contraataque cuando va arriba con sus rápidos delanteros. Sabemos que tienen algunos puntos débiles que podríamos explotar a nuestro favor, y deberíamos volver a explotarlos en el próximo partido. Tenemos que prestar atención porque, además de utilizar esos puntos fuertes, tienen un jugador más, que es el público de Anfield, y eso nos complica las cosas".

Figura del 'Cholo' Simeone

"El entrenador tiene un papel importante en la confianza de un jugador. Y cuando ve que el jugador no tiene mucha confianza en los entrenamientos o en el propio partido, va y te habla y te convence de que eres capaz de hacerlo bien, diciendo: 'Por algo juegas en el Atlético, por algo estás aquí. El último partido no significó nada, tienes que seguir intentándolo'. Es entonces cuando el jugador recupera la confianza. Pasa mucho con muchos jugadores de aquí que tienen un par de partidos malos y luego tiene una conversación con ellos y al siguiente partido juegan increíblemente, porque el entrenador los convence. Tiene pasión por el fútbol y ha sido jugador, así que sabe lo que necesita el jugador en esos momentos difíciles. Por eso es uno de los mejores entrenadores del mundo. Tiene una gran trayectoria en el Atlético. Es por su personalidad y su forma de vivir el fútbol y, por supuesto, por sus conocimientos técnicos y su sabiduría".

