Los 'dardos' de Simeone a Klopp que calientan el Liverpool - Atleti: "No me gusta la falsedad"

El Atlético de Madrid se la juega este miércoles en un escenario poco deseado: Anfield. Los de Diego Pablo Simeone son consciente de que una derrota contra el Liverpool les dejaría en una posición muy delicada para los dos partidos que restan y han de ir a por todas. Delante estará el equipo de Jürgen Klopp, quien en esta fase de grupos está protagonizando un pique 'peculiar' con el técnico rojiblanco.

Simeone ha hablado este martes en rueda de prensa y ha sido preguntado por las dos polémicas con Klopp. La primera, su 'no saludo' al final de los partidos que causó la sorpresa del alemán en la ida: "Lo expliqué tras el partido, lo reitero. No me gusta saludar tras el partido, las emociones son diferentes de los entrenadores. Entiendo que en Inglaterra se usa a modo de caballerosidad, pero no la comparto porque la falsedad no me gusta".

Luego le recordaron las críticas que hizo Klopp hacia su equipo y Simeone no quiso entrar al trapo, aunque sí dejó un 'dardo' para el entrenador del Liverpool: "No puedo hablar de Klopp como persona, porque no le conozco pero sí del trabajo tan bueno que ha hecho siempre en los equipos en los que ha estado. No suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios. Hay códigos y los entrenadores debemos respetar esa situación".

Duelo de entrenadores

"Los entrenadores tenemos mucha influencia en el juego, más allá de que partidos así, de esta categoría se marque con la contundencia. Recuerden el partido en el Metropolitano, el cambio de Henderson y metiendo a Fabinho es un movimiento al verse superado, los entrenadores buscamos mejorar al equipo más allá del talento individual que puedan tener los jugadores que juegan".

Jurgen Klopp, durante un entrenamiento con el Liverpool REUTERS

Se la juegan

"Los tres partidos que restan los cuatro equipos son determinantes para todos, porque hay muchos resultados. El fútbol es cambiante y peligroso, el que está primero puede acabar tercero. Y el que está tercero puede acabar primero. Cada equipo tendrá que competir de la mejor manera en los tres partidos porque todos tienen la misma importancia".

Momento de Joao Félix

"Griezmann no estará, está suspendido. Joao viene trabajando bien, creciendo posicionalmente con lo que pide el equipo. Esperemos que tenga un buen partido".

