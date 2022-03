El Real Madrid, obligado a reforzar el liderato ante la Real Sociedad: último paso previo a la batalla del PSG

El Real Madrid afronta un partido crucial este sábado en el campeonato nacional de Liga. La jornada 27 corresponde con la visita de la Real Sociedad al Santiago Bernabéu. Uno de los equipos que mejor fútbol practica de toda la competición y que ahora mismo se encuentra necesitado de puntos porque está en plena lucha por los puestos de Champions y de Europa League con equipos como Betis, FC Barcelona, Atlético de Madrid o Villarreal. El duelo será arbitrado por Gil Manzano.

Los de Imanol Alguacil fueron uno de los mejores conjuntos de La Liga en el arranque del curso, pero el peso de estar en varias competiciones a la vez y la exigencia de la élite les ha hecho ir perdiendo el sitio que se habían ganado a base de buen juego y del brillante rendimiento que había dado sus jugadores de ataque.

Ahora visitan el Santiago Bernabéu con la esperanza de sacar un buen resultado, pero siendo conscientes de que se miden al líder, que ha recuperado algo de fuelle en los últimos partidos tras el varapalo sufrido en Champions. Los blancos afrontan ante los txuri-urdin el que será su último compromiso antes de la vuelta de octavos.

Aunque la cabeza lleva ya algunas semanas puesta en el nombre del PSG, lo cierto es que el duelo ante la Real Sociedad no es un partido menor ni por el rival ni por el valor que tiene. Los de Carlo Ancelotti necesitan sacar los tres puntos para demostrar firmeza en la primera posición de la tabla y seguir ganándole la batalla a un Sevilla que había cogido fuerza tras el derbi ante el Betis, aunque en esta jornada ha sumado un doloroso empate sin goles ante el Alavés. Además, les servirá para salir con moral hacia el duelo contra el PSG.

Mbappé y Benzema, durante el PSG - Real Madrid de la Champions League EFE

Partido de mucha cabeza

El Real Madrid no debe perder la concentración a pesar de todo lo que está en juego en la próxima semana. El duelo contra el PSG lleva bastante tiempo eclipsándolo todo, pero la Real Sociedad lo sabe y quiere aprovecharse de ello. Además, los de Carlo Ancelotti arrastran una serie de partidos en los que no han conseguido convencer del todo, aunque sí sumar puntos importantes en la lucha por La Liga.

Desde la consecución del título de la Supercopa de España, el Real Madrid lleva una tendencia dubitativa y ha mezclado victorias ajustadas con algún empate. Aparte está la dolorosa derrota en Champions contra el PSG. Los blancos empataron ante el Elche a finales del mes de enero, vencieron al Granada por la mínima y volvieron a pinchar ante el Villarreal. Otro empate en el Bernabéu que escoció bastante.

Más tarde vino esa derrota ante el PSG y después, ya sí, las dos victorias balsámicas ante el Alavés en casa y ante el Rayo Vallecano a domicilio que han servido para rebajar un poco la tensión. Una línea irregular de resultados que invita a pensar que el duelo ante la Real Sociedad no será ni mucho menos un trámite.

Por si esto fuera poco, el Real Madrid tiene importantes problemas con las bajas en los próximos partidos, empezando por el duelo en el feudo blanco ante los donostiarras. Toni Kroos y Fede Valverde no estarán en el centro del campo. Esto obligará a Carlo Ancelotti a dar entrada a Camavinga, Isco o Ceballos en el once. Todos ellos podrían tener minutos, ya que en sus manos tienen ganarse un hueco para el duelo contra el PSG en el que no estará ni el alemán, casi con total seguridad, ni Casemiro, sancionado. Y Fede podría llegar tocado tras estar atravesando un proceso viral.

Carlo Ancelotti dirige un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

La Real quiere Champions

Por su parte, al otro lado estará el equipo de Imanol Alguacil. La Real Sociedad está atravesando por una segunda parte de la temporada bastante complicada. Tras empezar como un tiro, se ha desinflado al caer de manera consecutiva tanto en la Copa del Rey como en la Europa League. Y además, ha perdido su lugar de privilegio en la zona de Champions de La Liga.

Sin embargo, tras sumar tres victorias en los últimos cuatro partidos, ha recuperado algo de aliento y vuelve a estar metida en la batalla. Ahora mismo se encuentran sextos en la clasificación con 44 puntos, solo uno por debajo del Atlético de Madrid y del Barça y a dos del Real Betis. Sin embargo, la mala noticia para ellos es que el Villarreal, que viene en línea totalmente ascendente, está también con 42 metido en la batalla.

Los donostiarras tendrán las bajas de Monreal, Diego Rico, Carlos Fernández, Janujaz, Aihen Muñoz y Ander Barrenetxea para un partido que puede significar para ellos un golpe encima de la mesa. No obstante, han recuperado en las últimas semanas la magia de un David Silva que vuelve a ser diferencial. Una victoria, o al menos puntuar en el Santiago Bernabéu, puede ser clave para jugar sus bazas en lo que resta de temporada. En estos momentos son el único equipo de los siete primeros que solo está en una competición y tendrán que hacer valer el factor del vigor físico sobre sus rivales.

Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Camavinga, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Le Normand, Pacheco, Gorosabel; Mike Merino, Guevara, Zubimendi; Portu, Oyarzabal e Isak.

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño).

Hora: 21:00 horas.

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu.

