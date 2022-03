Alaba vuelve con el Real Madrid antes del PSG: convocatoria completa frente a la Real Sociedad

El Real Madrid ha confirmado la lista de convocados para el partido de La Liga ante la Real Sociedad. Carlo Ancelotti no podrá contar con Toni Kroos ni con Fede Valverde, dos de las bajas confirmadas antes de dar la lista oficial. Por el contrario, sí que podrá alinear a David Alaba tras haberse entrenado con el grupo en las últimas sesiones. El duelo será clave tanto para la competición doméstica como de cara al duelo del miércoles ante el Paris Saint-Germain.

Los dos jugadores ausentes en este partido de La Liga serán Fede Valverde y Toni Kroos. El mediocentro alemán era una de las bajas previstas después de notar unas molestias en los isquiotibiales. La gran duda es si podrá estar en la jornada de Champions League, aunque Carlo Ancelotti ha restado importancia a la lesión.

Fede Valverde, por su parte, ha sido el último en caerse como conscuencia de una gripe. Ambos, según el técnico italiano, estarán en condiciones para la jornada europea. "Valverde y Kroos no están disponibles para mañana. Creo que no tendrán problema para el miércoles. Es un problema pequeño, el de Kroos, ha entrenado el otro día. No creo que pierdan la condición en pocos días", ha indicado ante los medios.

Una situación muy diferente a la de David Alaba, que podrá regresar al once del Real Madrid después de perderse el anterior partido ante el Rayo Vallecano. El defensa central sintió unas molestias en el aductor y apostó por no forzar frente a los de Iraola. Esta semana retrasó su incorporación a los entrenamientos, pero su aparición en la última sesión han descartado cualquier inconveniente físico.

"Alaba ha entrenado con el equipo desde el martes, está bien, juega mañana, sin duda", ha reconocido Carlo Ancelotti. El austriaco, por lo tanto, podrá coger ritmo ante la Real Sociedad para llegar en racha al partido contra el Paris Saint-Germain.

Más allá de esos tres nombres, la lista de convocados de Carlo Ancelotti no cuenta con ninguna novedad. Mendy y Casemiro, que no podrán jugar contra el PSG como conscuencia de su acumulación de tarjetas, estarán ante la Real Sociedad. El centro del campo, teniendo en cuenta las bajas de Fede y Kroos, lo completarán Ceballos, Isco y Camavinga junto a los tradicionales Modric y Casemiro.

Vuelve Bale

La punta de ataque tampoco cuenta con novedades. Carlo Ancelotti no ha tenido que tirar del filial para completar la convocatoria y tendrá a todos disponibles. También a Gareth Bale, que en las últimas semanas había desaparecido tras unas nuevas molestias físicas. El galés regresará casi dos años después al Santiago Bernabéu.

"Me sorprende que Bale no haya jugado en el Bernabéu hace dos años, ha tenido problemas físicos. Ha jugado en Villarreal porque Karim no estaba disponible", ha reconocido el entrenador merengue.

Convocatoria completa

Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.

Defensas: Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo y F. Mendy.

Centrocampistas: Modrić, Casemiro, Lucas V., D. Ceballos, Isco y Camavinga.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Bale, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

