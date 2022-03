Ancelotti se reivindica: "Perfecto no lo he hecho, ni tampoco tan mal como alguno piensa..."

La Real Sociedad visita el Santiago Bernabéu este sábado (21:00 horas). Nuevo compromiso liguero del Real Madrid, el último antes de recibir al PSG en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Dos compromisos cruciales, los cuales analizó Carlo Ancelotti este viernes en rueda de prensa.

El técnico italiano respondió a las preguntas de los medios de comunicación, cuando la actualidad blanca se centra en la lesión de Toni Kroos y la enfermedad de Fede Valverde. Ninguno de los dos jugará contra la Real Sociedad, pero Ancelotti ha revelado que espera tenerlos a tiempo para el PSG.

Por otro lado, en el entorno madridista se sigue hablando de fichajes. Kylian Mbappé y Erling Haaland son los grandes protagonistas. El francés pisará el Bernabéu en cinco días y el noruego llega al momento de tomar una decisión sobre su futuro.

Duelo contra la Real

"Mi sensación es que el equipo está bien, hemos entrenado bien, hemos disfrutado de esta semana para mejorar la condición del equipo, veo compromiso, veo ilusión. Estamos listos para este tramo de la temporada, lo vamos a demostrar mañana.

Toni Kroos, durante un calentamiento. AFP7 / Europa Press

Bajas de Valverde y Kroos

"Valverde y Kroos no están disponibles para mañana. Creo que no tendrán problema para el miércoles. Es un problema pequeño, el de Kroos, ha entrenado el otro día. No creo que pierdan la condición en pocos días".

Alaba, perfecto

"Alaba ha entrenado con el equipo desde el martes, está bien, juega mañana, sin duda".

Mbappé y Haaland

"No te puedo contestar a esta pregunta, no son jugadores del Real Madrid. Me gusta hablar de los jugadores que tengo, no de los jugadores que no están aquí".

El plan de Ancelotti

"El plan que tenemos es lo que hemos trabajado, es el plan contra la Real. Creo que va a salir bien, después tenemos el plan contra el PSG, tenemos la ilusión de que saldrá bien también".

Estado anímico

"Si veo algo bien o mal, depende de lo que veo en el entrenamiento. Si el equipo entrena bien, mi humor sube. Hoy soy optimista, he visto al equipo entrenar bien".

Lesiones y gestión

"Kroos ha descansado contra Alavés, no es un problema de cansancio. A veces hay un poco de mala suerte. Tenemos que convivir con las lesiones. Es un periodo importante de la temporada. En este momento tenemos pocas lesiones.

Alaba ha parado 7 días, lo de Kroos es para 5-6 días. En este momento de la temporada, tener este tipo de lesión... como hemos manejado la plantilla y la gestión física lo hemos hecho bien, estoy convencido".

Bale, dos años sin jugar en el Bernabéu

"Me sorprende que Bale no haya jugado en el Bernabéu hace dos años, ha tenido problemas físicos. Ha jugado en Villarreal porque Karim no estaba disponible. No quiero hacer una alineación pensando en el PSG, mañana es una final y voy a meter el mejor equipo posible".

¿Rotaciones?

"Tengo toda la plantilla disponible, mañana nos faltan Kroos y Valverde, tengo que cambiar. Pero no vamos a cambiar el sistema, vamos a presionar más. El sistema no va a cambiar, después elegiré a los jugadores disponibles contra el PSG, la mejor alineación posible".

Ventaja en La Liga

"No necesitas los puntos de antes, puedes verlo como que han bajado los grandes o como que hay una Liga más igualada. Veo una Liga con buena calidad, equipos organizados, entrenadores listos. Este dato significa que La Liga ha mejorado".

Mensaje de reivindicación

"Perfecto no lo he hecho ni tampoco tan mal como alguno puede pensar. Lo hemos hecho bien, sí que podría ser mejor, pero también podría ser peor. Estoy contento del trabajo que hemos hecho. Con los preparadores físicos, los fisios, los médicos.

Estamos decepcionados de quedar eliminados de la Copa del Rey, pero llegó en un momento particular, sin los brasileños, con la lesión de Karim. La realidad es que tenemos seis puntos de ventaja en Liga y en Champions tenemos un resultado que se puede cambiar.

Tengo que destacar también que en la Liga hace 4 partidos que no nos hacen gol. Eso significa solidez".

Camavinga

"Camavinga está bien, ilusionado, motivado. La posición de pivote le ha costado un poco más. Es una posición dónde el aspecto táctico es muy importante. Lo he forzado a jugar ahí, creo que lo puede hacer. Como medio puede utilizar más su energía, es su mejor calidad".

