El reparto de minutos de Ancelotti: radiografía al problema del Real Madrid

El Real Madrid está sobre aviso. En la última semana ha perdido a dos de sus titularísimos por lesiones con la vuelta de Champions League frente al PSG echándose encima. Hablamos de David Alaba y Toni Kroos. Podría haber sido peor, sí, ya que el central se perdió el duelo contra el Rayo pero llega perfecto al partido del miércoles y el centrocampista todavía no está descartado para medirse a los de Pochettino.

El susto es mayúsculo aunque llegado el día 9 ambos estuvieran sobre el césped. El Real Madrid encara el tramo decisivo de la temporada y hay un problema que apunta directamente a Carlo Ancelotti. Su reparto de minutos ha podido desequilibrar a la plantilla, por lo que los que más juegan lo podrían estar pagando y los que menos están 'desconectados'.

Ancelotti tiene un once fijo claro. No ocurría así a comienzos de temporada, cuando rotaba más, pero en el momento en el que el equipo ofreció dudas se ancló con once futbolistas. Le funcionó bien al Real Madrid entre octubre y diciembre con una racha de diez victorias consecutivas, pero los problemas físicos afloran superado el ecuador de la temporada -como ocurre habitualmente- y las alternativas no le convencen.

Carlo Ancelotti llegando al banquillo del Municipal de Vallecas EFE

Hay una brecha en la plantilla del Real Madrid. Hasta cinco futbolistas superan o rozan los 3.000 minutos disputados: Thibaut Courtois, Eder Militao, David Alaba, Vinicius Jr. y Casemiro. Tres más se unen para superar la 'barrera' de los 2.000': Benzema, Kroos y Modric. Casi todo el once titular de Ancelotti está ahí, faltan Mendy (el siguiente en llegar a los 2.000), Carvajal (castigado por las lesiones) y Asensio (la pieza que 'baila' en la pizarra del entrenador italiano.

La situación de ellos choca de lleno con la que viven hasta diez jugadores con ficha del primer equipo, obviando a los canteranos. Son los futbolistas que no llegan a los 1.000 minutos disputados y van desde teóricas estrellas como Eden Hazard o Gareth Bale hasta un Camavinga que apuntaba a revelación en su primer año. Luego hay veteranos en desuso (Isco y Marcelo), dos '9' que no cuentan (Jovic y Mariano) y dos que ni siquiera han jugado 100 minutos (Ceballos y Vallejo). Además, hay que contar a Lunin.

Jugador Partidos Minutos Courtois 36 3.270 Militao 36 3.264 Alaba 34 3.053 Vinicius 35 2.937 Casemiro 35 2.932 Benzema 31 2.626 Kroos 29 2.368 Modric 30 2.308 Mendy 24 1.906 Lucas V. 27 1.667 Valverde 30 1.619 Carvajal 22 1.595 Nacho 27 1.560 Asensio 29 1.536 Rodrygo 32 1.387 Hazard 22 877 Camavinga 24 860 Marcelo 12 551 Jovic 17 473 Isco 14 342 Bale 5 270 Lunin 2 210 Mariano 5 178 Ceballos 6 67 Vallejo 3 14

Comparación con el PSG

¿Cuánto de inusual en el fútbol actual tiene lo que hace Ancelotti? Lo más sencillo en este punto es elaborar una comparación con el PSG, el siguiente gran rival en el camino. El club del Parque de los Príncipes tiene 24 futbolistas en su primer equipo por los 25 del Real Madrid. En su caso, además, hay que añadir dos canteranos (Ebimbe y Xavi Simons) que han tenido relativa presencia esta temporada.

Lo más llamativo es que el PSG no tiene ningún jugador con 3.000 minutos jugados o más. Solo se acerca Kylian Mbappé (2.832'), que es el más utilizado por Pochettino. Tan solo hay una diferencia de dos partidos entre los disputados por el Real Madrid (36) y por el PSG (34), por lo que este dato ya demuestra la dinámica distinta entre un equipo y otro en cuanto a la rotación.

En el PSG, además de Mbappé, solo hay otros tres jugadores con 2.000 minutos o más jugados: Kimpembe (2.656), Marquinhos (2.520) y Achraf (2.331). Se compensa todo ello ampliando la clase de los futbolistas que han jugado entre 1.000 y 1.999 minutos en lo que va de temporada, con un total de 14 (incluyendo Messi, Di María o Neymar). De ahí que solo haya cinco jugadores que tienen números por debajo de esto, contando con un Sergio Ramos casi inédito por culpa de las lesiones.

Urge una solución para el Real Madrid en este aspecto. Ante el PSG tocará cruzar los dedos para que Kroos se recupere como Alaba, que no haya más lesiones y, si hay bajas que cubrir, la segunda unidad responda pese a llegar sin tanto ritmo. El otro foco estará puesto en La Liga, donde dejar de pisar el acelerador podría igualar las cosas con el Sevilla más de lo deseado para los intereses madridistas.

