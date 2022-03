Kroos sufre una microrrotura y quiere llegar al PSG: "La lesión no es por cansancio"

Se confirma la lesión de Toni Kroos. El centrocampista alemán se sometió este viernes a una resonancia magnética y se determinó que sufre una microrrotura en los isquios. El Real Madrid ya sabe que no podrá contar con su jugador para el partido de este sábado contra la Real Sociedad, pero no está descartado que pueda recuperarlo a tiempo para el choque contra el PSG del próximo miércoles.

Kroos se perdió los últimos entrenamientos del Real Madrid por culpa de sus problemas físicos. Si bien jugó los 90 minutos del último encuentro de Liga contra el Rayo Vallecano, el pasado sábado, el alemán ha arrastrado molestias desde entonces en los isquios. Se trata de un contratiempo importante pese a que el pronóstico señala que no se trata de una lesión grave.

Hay alguna opción de que Kroos llegue al partido del PSG tras conocerse los resultados de la resonancia. La baja confirmada es la de Casemiro, el cual no podrá estar en el terreno de juego por culpa de una sanción por acumulación de amarillas tras ver la cartulina en la ida. Lo mismo que con el brasileño ocurre con Mendy.

Valverde, con gripe

Las malas noticias se acumulan en el centro del campo para Carlo Ancelotti, ya que es baja de última hora para este sábado el uruguayo Fede Valverde, que tampoco participó en el entrenamiento del viernes, en su caso por gripe.

Luka Modric supera a Fede Valverde. Real Madrid

Ancelotti habló sobre ambos en su rueda de prensa: "Valverde y Kroos no están disponibles para mañana. Creo que no tendrán problema para el miércoles. Es un problema pequeño, el de Kroos, ha entrenado el otro día. No creo que pierdan la condición en pocos días".

Sobre Kroos, añadió: "Kroos ha descansado contra Alavés, no es un problema de cansancio. A veces hay un poco de mala suerte. Tenemos que convivir con las lesiones. Es un periodo importante de la temporada. En este momento tenemos pocas lesiones.

El Real Madrid cerró la preparación de su encuentro liguero ante la Real Sociedad con la inesperada ausencia de Fede Valverde, que cambia los planes de Ancelotti, que tendrá que decidir tras seguir de cerca el estado del austriaco David Alaba si lo cita para el encuentro de Liga una vez superados los problemas musculares que le impidieron jugar la pasada jornada o es reservado para el duelo ante el PSG.

