Decisión histórica en 'MasterChef Celebrity': Juanma Castaño y Miki Nadal se proclaman ganadores

Sorpresa absoluta para los seguidores de MasterChef Celebrity cuando esta madrugada, al filo de las dos de la mañana, Pepe Rodríguez ha anunciado una decisión histórica en su final: el concurso de cocina de La 1 no tendría uno sino dos ganadores.

Tras las victorias de Miguel Ángel Muñoz, Sául Craviotto, Ona Carbonell, Tamara Falcó y Raquel Meroño, Juanma Castaño y Miki Nadal han conseguido el trofeo del programa tras una emocionante final y 75.000 euros para donar a una ONG.

Se trata, como decimos, de algo histórico ya que nunca antes en la historia de la televisión española un talent show había tenido dos ganadores. A nivel interncional habría que retroceder hasta el año 2018 cuando Trinity The Tuck y Monét X Change ganaron la cuarta temporada de Drag Race: All Stars.

La victoria de Castaño y Nadal cierra así por todo lo alto una de las tramas que ha tenido MasterChef Celebrity durante su sexta edición: la del pique entre ambos y la posterior evolución de su amistad dentro de las cocinas.

"¿Miki y tú os conocíais?", preguntaba en el primer programa Pepe Rodríguez a sabiendas que ambos mantenían una clara enemistad por temas profesionales. "No nos conocíamos, pero ha sido una persona impresentable en su carrera profesional. Tenía un programa en Real Madrid TV en el que se dedicaba a meterse conmigo fundamentalmente", decía Castaño en referencia a 90 minuti.

Así no extrañó a los espectadores que el pique entre ambos fuera a más en el programa. "He venido a Masterchef a devolverle a Miki Nadal todo el mal que me ha hecho él en la vida" o "Los que hablan de fútbol tendrían que saber jugar al fútbol” fueron algunos de los reproches que se lanzaron los televisivos entre los fogones.

Sin embargo, poco a poco se fueron acercando hasta el punto de convertirse en buenos amigos. "Juanma que somos amigos, que te perdono. Si llego a la final que sea con él. Sería un sueño", le dijo Nadal en el último programa.

La relación entre ambos ha cambiado tanto que incluso Castaño invitó a su nuevo amigo a El Partidazo de COPE. "Creía que nunca pronunciaría estas palabras en El Partidazo: Miki Nadal buenas noches", comenzaba diciendo el periodista. "Es verdad que le había dado caña, a él y a su equipo y pido perdón si alguno se ofendió", se disculpó por su parte el humorista.

"Yo oigo la COPE. Pongo los partidos con Tiempo de juego, con Paco González, con Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. No es hacer la pelota, es que es verdad. Nos pusieron en el mismo camerino, sabíamos de nuestro pequeño roce, pero a los cinco minutos nos pusimos de acuerdo en el tono de humor, que es bastante parecido", añadía.

