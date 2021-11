Belén López: "MasterChef Celebrity es como la vida, tienes el cielo y el infierno en un segundo"

Belén López ha sido una de las grandes revelaciones de la sexta edición de MasterChef Celebrity. La actriz partía como una de las grandes desconocidas para el público, pues hasta ahora su exposición mediática se había reducido a las apariciones relacionadas con su trabajo. Sin embargo, ha demostrado ser una gran concursante y ha logrado una plaza en la final de este lunes junto a Juanma Castaño, David Bustamante y Miki Nadal.

La protagonista de La distancia se enfrenta al reto de conseguir la cuarta victoria femenina consecutiva en el formato de Shine Iberia, tras los triunfos de Ona Carbonell, Tamara Falcó y Raquel Meroño en las tres últimas ediciones.

A pesar de haber llegado tan lejos, la actriz confiesa a BLUPER que no se desenvolvía bien en la cocina antes de entrar en el programa. "Ahora sé algo más, pero antes no sabía hacer nada. Tengo un marido que cocina de miedo y nunca me había parado a cocinar", reconocía a los medios en la presentación de la edición.

Cuando recibió la llamada del programa, Belén no estuvo segura de someterse a esta exposición: "Al principio me daba un poco de cosa porque nunca me he expuesto como Belén, sino con mis personajes", explica. Pero finalmente se lanzó a la experiencia, aprovechando que su agenda se lo permitía. "Tenía la posibilidad, soy valiente y le quise regalar esto a mi ser", añade.

Igual que han hecho muchos de sus compañeros, la concursante decidió prepararse para estar a la altura del exigente concurso, confiando en un reputado cocinero y exjuez del programa Top Chef para formarse: "Estuve unos días formándome con Ángel León, aunque me habría gustado poder ir mucho más y llegar más preparada", comenta.

Belén asegura que "el jurado ha sido muy exigente" y "hay momentos complicados en cada programa". Pese a ello, la relación con sus compañeros ha ayudado a hacer más llevadero el paso por el concurso: "Nos hemos llevado muy bien, los jueces nos tenían que recordar todo el rato que esto es una competición".

Precisamente por ese sentimiento de piña, la finalista confiesa que prefiere las pruebas de exteriores, donde la responsabilidad se diluye y los aspirantes van "todos a una".

Para la actriz, MasterChef Celebrity es "como la vida: el cielo y el infierno en un segundo". Tanto los buenos como los malos momentos la han llevado a donde está: a un paso de ganar la sexta edición del formato. Y por eso se muestra orgullosa de haber decidido aceptar la invitación del programa. "No me arrepiento para nada de haber hecho MasterChef, aunque no te digo que repetiría", concluye.

Gran final

La sexta edición de 'MasterChef Celebrity' tendrá lugar este lunes.

La sexta edición del concurso celebra su gran final este lunes. Belén López, Miki Nadal, Juanma Castaño y David Bustamante lucharán por ganar el trofeo del programa y donar los 75.000 euros de premio a una ONG. Además, los duelistas y dos acompañantes disfrutarán de un curso de cocina creativa de un fin de semana en el Basque Culinary Center, la prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas de San Sebastián.

En la primera prueba, reproducirán un espectacular plato del chef Jesús Sánchez (tres Soles Repsol y tres estrellas Michelin). El invitado cocinará el plato frente a los aspirantes y los cuatro finalistas deberán seguir sus pasos sin perderse. El mejor conseguirá la ansiada chaquetilla y el pase al duelo final.

Los tres aspirantes restantes se jugarán el último pase al duelo en la bella región del Penedés, una tierra fértil, luminosa y cálida que ofrece las condiciones perfectas para cultivar las tres variedades estrella de uva utilizadas en la Denominación de Origen Cava. Joan y Pitu Roca, del Celler de Can Roca (tres estrellas Michelin), plasmarán toda su sabiduría en un menú de seis platos con el cava como hilo conductor. Ostra al cava y Brioche pularda con salsa de albaricoque serán algunos de los platos que degustarán 12 representantes de algunas de las bodegas de la D.O. Cava más prestigiadas.

De regreso al plató los duelistas prepararán un menú completo diseñado por ellos mismos, compuesto por un entrante, un plato principal y un postre, que demuestre todo lo aprendido. El jurado buscará elaboraciones espectaculares y emplatados dignos de esta final, sin olvidarse del sabor. En este reto estarán acompañados de Quique Dacosta (tres estrellas Michelin y tres Soles Repsol), uno de los mejores cocineros del país. Además, recibirán todo el calor de sus familiares y de sus compañeros de edición.

