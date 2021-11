MasterChef Celebrity 6, una final con el pescado vendido: doble victoria y dos dignos teloneros

Final, finalísima de MasterChef Celebrity 6. Otra edición más que escribo y la nostalgia, sí, me invade. 12 semanas después, la victoria. No una cualquiera, ojo, haciendo historia en la televisión: ¡por primera vez, una doble victoria! Cuánta emoción al final, ¡he llorado, sí! Con el Celebrity me pasa algo curioso; me cuesta engancharme, pero luego me quedo pegado hasta el final. Finalistas: Belén López, David Bustamante, Juanma Castaño y Miki Nadal. Ahí es nada. Me gustan los cuatro y han sido justos finalistas. A lo mejor -venga, vale, lo admito- a la que menos veía era a Belén López, pero la tía se lo ha currado y merecidísimo ha sido su lugar. De premio aparte, su actitud tan alegre.

Qué dos teloneros David y Belén: cómo se han sabido derrotados y han dado el callo. ¡Los nervios se palpaban en el ambiente! En la primera prueba de la noche, los aspirantes tenían que reproducir un espectacular plato del chef Jesús Sánchez -tres Soles Repsol y tres estrellas Michelin-: un pichón deshuesado. El invitado ha cocinado el plato frente a ellos y los cuatro finalistas debían seguir sus pasos de forma rápida y concisa, sin perderse. Tengo que decir que no ha sido nada fácil, ¡sobre todo para Belén y David Bustamante! Se han perdido y parecían un pulpo en un garaje.

Los cuatro aspirantes cocinando en la primera prueba de la final. TVE

Y no lo critico: el plato tenía su aquel, por más que el chef lo definiese como con "cierta sencillez". Ja, me río yo de esa sencillez. El que más ha perdido los papeles ha sido Bustamante. Cuando ha desperdiciado una cebolla, se ha desorientado para siempre. "Me retiro. Tiro la toalla", ha soltado en un momento dado del cocinado, al borde del colapso. "David está caótico como nunca", ha valorado Pepe Rodríguez. "Hacía tiempo que yo no veía tanto desastre en la cocina", ha apostillado. Tal ha sido la tensión que Bustamante ha discutido y se ha picado bastante con Miki Nadal, cuando este último se ha quejado de que David no captase a tiempo las indicaciones del chef.

"Miki, tío, juega tus armas y déjame a mí las mías. Hago las preguntas que yo necesito", le ha espetado el cantante al humorista, el cual le ha dado la peor de las bofetadas, la del humor. Ay, Busta, Busta, ¡ese carácter agrio el tuyo! En el momento de las catas, el peor rapapolvo se lo ha llevado Belén López. Jordi Cruz ha sido muy sincero con ella: "Está todo crudo, hoy te hemos perdido". A Busta, bueno, lo han reñido a medio gas: "Qué mérito tienes, has tenido mucho caos y has resuelto", "Lo das todo, pero hay que darlo bien", "Hay muchos pequeños fallos".

Como es lógico dada la resolución final, los mejores comentarios se los han llevado Miki y Juanma. ¡Quién se lo iba a decir a ellos! "Está rico, quizá un poco de exceso de remolacha, pero rico", han valorado a Nadal. "Sabe a pichón y todo está equilibrado. Tu actitud ha sido muy buena. Has dado una lección", han palmeado a Castaño. ¡El favorito desde el minuto uno! Sí, estaba más que cantado: se ha convertido en el primer duelista. ¡Directo a la final y sin pasar por la segunda prueba! Qué bien, oye, le sienta la chaquetilla.

Belén López escuchando la valoración de la primera prueba. TVE

Los tres aspirantes restantes -David, Miki y Belén- se han jugado el último pase al duelo final en el Penedés. Joan y Pitu Roca, del prestigioso Celler de Can Roca, han dejado su impronta en un menú de seis platos con el cava como hilo conductor. Esta propuesta, que debían ejecutar los concursantes, la han degustado una docena de representantes de algunas de las bodegas de la D.O. Cava -Denominación de Origen- más prestigiosas. En juego, ¡la segunda chaquetilla!

Miki Nadal, el segundo mejor en la primera prueba de la noche, ha contado con la ventaja de elegir qué dos platos quería cocinar y elige cigala al cava y mantequilla tostada y cremoso de chocovado con fresas. David Bustamante, por su parte, también ha podido elegir entre los cuatro platos restantes y se ha quedado con ensalada verde de germinado de trigo, ajoblanco, agraz y mosto de uva y rodaballo al cava. A Belén López no le quedaba otra que quedarse con ostra al cavay brioche de pularda y salsa de albaricoque.

David Bustamante en un momento de caos en cocina durante la segunda prueba. TVE

Cómo me he reído con Miki. Qué tipazo es, qué sentido del humor y qué profesionalidad. Hay pocas personas capaces de concentrarse a tope y mantener a raya el humor y la simpatía. Ahí, David Bustamante. ¡Cuánto tienes que aprender! Sí: ha perdido los nervios de nuevo y ha tenido que repetir los lomos de rodaballo porque los ha frito en vez de haberlos confitado. ¡Y luego va el pobriño y pierde el carpaccio!

El carpaccio de Bustamante, en el suelo. TVE

Sufro al verlo cocinar y eso, como espectador, no me gusta. En cambio, el Miki es capaz de tirar de todo y ser una verbena con farolillos perenne. Y de Belén, tengo que decir que es un poco pesada. Se pone nerviosa y no para de hablar. Hija mía, recuerda una cosa para tu futuro: el silencio solo hay que romperlo si es para mejorarlo.

Solo merece la pena que hable cuando recita una frase que me tatuaría en la frente: "Todo lo que sucede, conviene". Tras el segundo cocinado, me quedo con el resumen que ha hecho Pepe Rodríguez de Miki Nadal: le ha agradecido su calma. Y ese es su gran secreto. El segundo dualista, claro está, ¡ha sido Miki Nadal! Se ha emocionado el humorista. "Me he emocionado porque me he acordado de mi madre, que murió hace unos meses", ha asegurado Nadal. Y yo casi muero de amor. El tercer clasificado ha sido Bustamante.

Juanma y Miki. minutos antes de su duelo ante la atenta mirada de sus excompañeros y familiares. TVE

De nuevo en plató, los finalistas y duelistas, Juanma y Miki, ¡han recibido la visita de sus familiares! A Juanma le han dado la sorpresa sus padres y su nueva pareja, Helena Condis. Y a Miki... ¡ay, qué emoción! Su hermano, su cuñada... ¡y su hija Carmen! Qué monada de niña. Cuando le han preguntado a qué se dedica su padre, la niña ha soltado: "Mi padre hace el tonto". En lo que respecta al cocinado, Juanma y Miki han cocinado un menú diseñado por ellos mismos, con un entrante, un plato principal y un postre, que plasmaba todo lo que han aprendido en el transcurso de MasterChef Celebrity. En este duelo final han estado acompañados del chef Quique Dacosta.

Miki Nadal ha cocinado un menú que reflejaba varias épocas de su vida. Pasta con tomate especiada, gamba marinada y espuma parmesano, un guiso de anguila y longaniza con yema a baja temperatura y esfera de carbonara y un helado de lecha quemada, espuma de galleta y espuma de fruta de la pasión serán los platos que lo componen.

Miki Nadal explicando la elaboración de sus platos. TVE

Por su parte, Juanma ha elaborado un menú inspirado en su familia y en sus orígenes asturianos. Bogavante con oricios y carabineros, falso caviar de bogavante gelificado y algas en dos texturas; Presa ibérica a baja temperatura con Oporto y miel y esférico de tupinambo; y manzana asada a la sidra con bizcocho de aceite y reducción de sidra con un toque de oro con los platos que los componen.

Juanma y Miki, ambos ganadores, han obtenido el trofeo del programa y 75.000 euros para donar a una ONG. Además, ambos, junto a dos acompañantes, disfrutarán de un curso de cocina de un fin de semana de duración en el Basque Culinary Center, la prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas de San Sebastián.

Ganadores de 'MasterChef Celebrity 6': Juanma Castaño y Miki Nadal

