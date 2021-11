Celebrity: críticas a Boris por "sexualizar" a José Abellán y el comentario de Forqué sobre su sueldo

Una semana más MasterChef Celebrity ha demostrado estar a la altura. Encima, innovando. Me ha gustado mucho el juego de la oca culinario y su perfecto showman y maestro de ceremonias, Boris Izaguirre. Y eso que no ha tenido su mejor noche en redes, por su comportamiento con el invitado y exconcursante José Abellán. Dicen que no ha parado de "sexualizarlo" toda la noche, de gastarle pesadas bromas por su físico imponente y proposiciones picantes. Vale, sí, puede ser que Boris a veces se exceda y sobrepase algún límite, pero defiendo que esa es, precisamente, su esencia.

Izaguirre es de esos personajes a los que se les debe permitir todo. Ahora hablaremos de él más detenidamente. ¡Empecemos con información y despidiendo a Arkano, que ha sido el expulsado en la primera prueba! En esta prueba, a los aspirantes les esperaba un divertido juego culinario: un Juego de la Oca muy especial. Los aspirantes se han convertido en las propias fichas y, por turnos, han tirado un dado gigante.

Juanma Castaño y Belén López durante la primera prueba. TVE

Las casillas representaban uno o dos ingredientes a incorporar en su cesta de la compra para, después, elaborar un plato libre con los productos conseguidos. También ha habido casillas negativas, como la cárcel, la calavera o el ladrón. Quien ganara -Miki Nadal- podía entrar en el supermercado cuando quiera. De nada le ha servido hacerse el chulo y pavonearse ante sus compañeros, ¡ha hecho una de sus peores pruebas! Los platos han sido catados por el jurado y cinco aspirantes de MasterChef 9: José, Meri, Toni, Jiaping y José María.

Novedad de esta prueba: se obtendría el delantal blanco y negro. Blanco, inmunidad y una semana más en cocinas; negro, expulsión. Veronica Forqué ha sido la ganadora, y Arkano el perdedor. Uno de los momentos más destacados de esta primera prueba ha sido el robo de Forqué. La actriz ha arrasado con la albahaca del huerto. Belén López ha aludido al compañerismo para pedirle un poco de la planta, y la actriz ha terminado cediendo. Por otro lado, los platos de Juanma Castaño y Verónica Forqué han sido valorados muy positivamente; en cambio, el de Arkano ha sido rechazado por los exigentes jueces de esta prueba.

¿Puede Boris dejar de sexualizar a todos los hombres? #MCCelebrity — alvarovargas80 (@alvarovargas80) November 8, 2021

Boris invitado en Másterchef. Que novedad!!! 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️#MCCelebrity — FRAN J. ⚡🔥 (@franJRBB) November 8, 2021

#MCCelebrity

Boris en dos ediciones, a mi me parece que han sido 10 pic.twitter.com/eWGCYZCecc — karmen karmeta (@karmenkarmeta) November 8, 2021

Con respecto a la elaboración de David Bustamante, la han tachado de sosa. ¡Hablemos de Boris y su "sexualización"! A ver, yo he detectado, en concreto, dos comentarios de Izaguirre que, sí, me han chirriado un poco. El presentador le ha soltado a José Abellán, con esa gracia tan suya: "No puedo creer esa cantidad de vello que tienes en el antebrazo. ¿Te lo cuidas?". Y otro: "José, ¿te gustaría que te lo prepara en casa?". El chaval no sabía dónde meterse entre sonrojo y sonrojo. Decir, en defensa de Boris, que Abellán lo ha encajado perfectamente y no se le ha visto incómodo.

Verónica Forqué tras ganar la primera prueba y obtener 4.000 euros para su ONG. TVE

Momento incómodo cuando a Verónica Forqué le han dicho que era la ganadora de la primera prueba y que, por tanto, ganaba 4.000 euros para la ONG Open Arms. En ese momento, Forqué ha hecho un comentario, en mi opinión, fuera de lugar. Le ha espetado a los jueces sobre los 4.000 euros: "Aparte de mi sueldo, ¿no?".

Pepe: te llevas 4000€ para donar a la ONG que tú quieras!

Verónica: ADEMÁS DE MI SUELDO 😬#McCelebrity pic.twitter.com/0SpmP8N4fk — Pedrito (@Pedromii) November 8, 2021

- "Además de ese delantal dorado que te asegura tu permanencia una semana más te llevas 4000€ para donar"



- ¿ADEMÁS DE MI SUELDO?#MCCelebrity pic.twitter.com/bM0pOWg6Xp — MasterChef (@MasterChef_es) November 8, 2021

Pepe: Te quedas una semana más y te llevas 4000 euros.

Verónica: ¿A parte de mi sueldo?



Esta mujer es demasiado.😅#MCCelebrity — Miki (@mvilageliu) November 8, 2021

Pepe: te llevas 4000€ para donar a la ONG que tú quieras!!!

Verónica: ADEMÁS DE MI SUELDO#MCCelebrity pic.twitter.com/I1igPPQivP — Pedrito (@Pedromii) November 8, 2021

En la prueba de exteriores, el jurado y los aspirantes han puesto rumbo al Puerto de Santa María (Cádiz), donde se encuentra uno de los Campamentos MasterChef. Allí han celebrado que, desde hace 7 años, decenas de miles de niños disfrutan de su pasión por la cocina en los seis campamentos MasterChef repartidos por todo el país.

Todos han trabajado juntos contra un equipo formado por siete niños, participantes de varias ediciones de MasterChef Junior: Aurora, Lu, Josetxo, Nico, Henar, Javier y Antony. Compitiendo niños contra celebrities, han elaborado una degustación de seis tapas con sabor a Cádiz, gracias a productos como las sardinas de la Bahía, las ortiguillas y el palo cortado.

Miki Nadal cocinando en la prueba de exteriores. TVE

Unos 148 alumnos del campamento han saboreado los platos. Fuerte encontronazo de Verónica Forqué, la capitana, con Belén López. La segunda le ha chillado a la primera, y Forqué se ha revuelto: "No te lo consiento una vez más. El que avisa no es traidor". Y añade: "Soy la capitana, ¿lo recuerdas?".

También ha hecho llorar la Forqué a Carmina Barrios, cuando le ha tirado a la basura el pan que estaba cocinando. No es el único escándalo. "¿Dónde están las raspas?", pregunta, airada, Belén López. "Las ha tirado a la basura la Forqué", le inforrma Miki Nadal. "Eso no servía para nada", se justifica la actriz de muy malos modos. "¡Había que freírlas!", grita Belén. A los minutos, con dedo acusador y soberbia a espuertas, Verónica descarga su ira de nuevo contra Belén: "Como perdamos la prueba, te vas a cagar".

La prueba la han ganado los niños, el equipo rojo. "Equipo azul, ¡qué caos! En casi 30 años de profesión, nunca he visto una capitana como tú, Verónica Forqué; el resto, no tenía controlado nada. Nadie se ha preocupado en saber qué había que cocinar", le ha sermoneado Pepe Rodríguez, para rematar: "Mi sensación es que no habéis remado".

Los delantales negros se han enfrentado en la última prueba a sus peores platos hechos en estas cocinas. Han contado con 75 minutos para solucionar sus errores del pasado y demostrar todo lo aprendido. Además, ha contado con todo el apoyo de Josie, finalista de MasterChef Celebrity 5.

Expulsado: Arkano

[Más información: El desastre histórico de Juanma y la humillación de la soberbia Samantha en MasterChef Celebrity]

Sigue los temas que te interesan