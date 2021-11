Jorge Javier, Pepe Navarro y el silencio cómplice que borra el feminismo de Telecinco

Pepe Navarro "golpeó en reiteradas ocasiones y provocó contusiones múltiples en la columna, el hombro izquierdo, el codo derecho y otras partes del cuerpo" a una mujer. Esto es lo que dice una sentencia del 24 de octubre de 2002 que condenaba al famoso presentador a pagar más de 4.000 euros a Vanesa Adelaida Martín por lesiones e injurias, una verdad jurídica que Jorge Javier Vázquez intentó silenciar el sábado con una bochornosa bronca a Paloma García Pelayo, dejando al descubierto las vergüenzas de Telecinco.

"¿Alguna vez has tenido problemas en los tribunales por tu relación con las mujeres?", preguntó la periodista al invitado, aprovechando su valiosa presencia en Sábado Deluxe. Este ejercicio libre de la profesión periodística molestó mucho al presentador catalán, que en cuestión de segundos se alzó como iracundo censor del régimen de Vasile, cumpliendo con el apelativo de 'pequeño dictador' que le dedican a menudo sus detractores.

"Creo que lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos", espetó el de Badalona sin despeinarse, sin pararse a pensar en qué lugar le deja a él, a la productora y a la cadena el discurso que disparó contra una periodista por saltarse un injustificable veto.

No contento con ridiculizar a su compañera, el presentador se atrevió a proponer una solución para que Paloma no se sienta incómoda por tener que entrevistar a un maltratador: "Si tanto problema de conciencia te provocaba, haber hablado con Patricia y no haberte sentado aquí esta noche".

Sí, eso es lo que el dueño del cortijo, rostro estrella de la cadena autoproclamada adalid del feminismo, le ofrece a la colaboradora callar ante la violencia machista, silenciar a las mujeres maltratadas y doblegarse ante los intereses del negocio televisivo. ¡Tócate los pies! Y todo porque su productora, La Fábrica de la Tele, ha decidido correr un tupido velo y apartar a un ladito su compromiso feminista para poder contar con la presencia de Pepe Navarro en plató.

"Estamos en un momento muy delicado como para que vengas ahora con esta situación", prosigue el presentador. Porque el problema para Jorge no es tener a un maltratador en su programa, sino que la audiencia lo sepa.

Esgrime el catalán que Pepe Navarro acudió al Deluxe para hablar única y exclusivamente de Ivonne Reyes. Y este humilde redactor, neófito en esta corriente de feminismo selectivo instaurada por Mediaset, se pregunta: ¿Desde cuándo el feminismo se doblega ante la censura de un invitado? Aunque quizás la pregunta correcta no sea desde cuándo, sino por cuánto.

Pepe Navarro sigue negando ser el padre del hijo de Ivonne Reyes pese a que una sentencia así lo avala. Mediaset

No, Jorge Javier, Paloma García Pelayo no os ha puesto en ninguna situación delicada, igual que no fue el bloguero Pablo Herreros quien acabó con La Noria ni fue El Confidencial quien puso en barbecho el formato Gran Hermano. Ellos sólo denunciaron la inaceptable actuación de la cadena por entrevistar a la madre de un sospechoso de asesinato, por tratar penosamente a una concursante presuntamente violada y, ahora, por limpiar la imagen de un hombre condenado por agredir a una mujer.

Los únicos responsables de la peligrosa posición de Telecinco y de La Fábrica sois vosotros: quienes un día os creéis con la autoridad de enseñar a la sociedad lo que es el feminismo, y al siguiente censuráis la violencia machista para poder tener a un agresor en prime time. Paloma García Pelayo no ha hecho otra cosa que ejercer su profesión y, de paso, dar voz a esas víctimas a las que ahora queréis silenciar porque no se llaman Rocío Carrasco.

Cabe recordar en este punto la contundente frase que Julia Janeiro le dedicó a Sálvame en directo y que todavía retumba en el plató bautizado como Mila Ximénez. "El feminismo lo usáis cuando queréis", espetó la hija de Jesulín y María José Campanario.

pic.twitter.com/giQCnexv0W “Que el Feminismo lo usáis cuando queréis” Julia Janeiro tiene más razón que la Dictadora @CarlotaLlauger #LaJusticiaHablara — Maria P (@PaulaPerucha) October 15, 2021

"¿Ha hablado de feminismo de plató?", preguntó una ofendida Carlota Corredera. "Cuando quieras quedamos y te explico lo que es el feminismo, porque igual no lo sabes. En este programa no hemos utilizado el feminismo de manera selectiva", sentenció la máxima exponente del movimiento feminista en Mediaset, quien de momento guarda absoluto silencio sobre la entrevista de Pepe Navarro.

No se sabe si Julia Janeiro aceptó en privado la masterclass de la catedrática Corredera, pero voy a recoger ese guante y a pedirle a la presentadora que comparta con este ignorante periodista su parecer. Dime, Carlota, ¿qué es el feminismo? ¿Es feminismo hacer una entrevista a medida a un agresor condenado? ¿Es feminismo aceptar sus vetos para que su imagen no se vea manchada? ¿Es feminismo poner en duda a Ivonne Reyes pese a que una sentencia afirma que Pepe Navarro es el padre de su hijo? ¿Qué es el feminismo, Carlota? Estoy deseando conocer tu opinión.

