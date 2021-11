Bárbara, la cocinera de Alcampo lleva a Belén a la final de MasterChef e hizo ganadora a Raquel Meroño

Suenan tambores de guerra. Este lunes se celebra la final de la sexta edición de MasterChef Celebrity y Belén López, Miki Nadal, Juanma Castaño y David Bustamante afilan —literalmente— sus cuchillos. Se enfrentan en una encarnizada batalla culinaria para ver quién es el nuevo MasterChef en España, algo con lo que todos sueñan al estar a un paso de la gloria.

Pero quizá, la que más lo quiere es Belén López, pues aspira a igualar la victoria obtenida por su amiga Raquel Meroño en la quinta edición del concurso culinario. Por ello, desde el minuto uno decidió seguir sus pasos y se puso a las órdenes de Bárbara Buenache, la chef ejecutiva de Alcampo que se ha especializado en entrenar a famosos finalistas.

“Nuestra hada madrina”. Así es como Belén López y Raquel Meroño apodan a Bárbara, su mentora culinaria —y ahora amiga— por haber estado “riendo y sufriendo” con ellas durante las dos ediciones de MasterChef Celebrity. En la presente, y tras 11 programas, Belén López (Sevilla, 1970) es la única representante femenina que aspira a ganar el concurso de RTVE.

Y, aunque no lo consiguiera, la actriz sevillana “se lo ha currado”, según ha podido saber EL ESPAÑOL. Durante cuatro meses de grabación, Belén ha invertido su tiempo libre en ponerse en las expertas manos de la chef Buenache para aprender a cocinar mejor y seguir superándose programa tras programa hasta llegar a la final.

“Había días que entrenábamos algunas técnicas culinarias como, por ejemplo, esferificar. Estábamos hasta las 2 y pico de la madrugada. Luego Belén dormía un poco y a las 5 se iba porque le recogía un coche de producción, pues, a lo mejor, se tenían que ir a una prueba de exteriores. Es una mujer con mucho tesón”, desvela Bárbara Buenache (Madrid, 1974), la chef de Alcampo con casi 35 años de experiencia entre fogones.

Esta cocinera profesional, la verdad, no pierde el tiempo. El motivo: entre sus otros trabajos también confecciona menús para futbolistas como Marcelo, del Real Madrid, o entrena a celebridades que, como poco, llegan a la final de MasterChef. Dos concursantes a las que ha apoyado y dos finalistas. “Dos de dos”, afirma orgullosa.

—¿Cómo contactó con usted Belén López para que le ayudara a mejorar en la cocina de cara a su participación en MasterChef?

—Belén es súper amiga de Raquel Meroño. Así que cuando Belén se enteró de que iba a participar el programa, Raquel me llamó y me dijo “Barbi, tienes que ayudar a Belén”. Ella, sin embargo, ya se había puesto manos a la obra. Vive en Cádiz y es amiga del chef Ángel León, así que estuvo aprendiendo de él durante un tiempo en Aponiente, su restaurante. Cuando se trasladó a Madrid para las grabaciones de MasterChef ya empezamos a trabajar juntas.

“Belén, un torbellino”

Bárbara cuenta a este medio lo diferentes que han sido Raquel Meroño y Belén López como alumnas. La primera tenía un carácter más “sosegado”, pero “Belén es un auténtico torbellino, pero en el buen sentido de la palabra”. “Es arrolladora y tiene sed de aprender y mejorar día a día, pero había veces que tenía que decirle: ‘Belén, vamos a parar, darnos unos minutos y continuar', porque no para”, rememora Bárbara aquellas tardes y noches culinarias en su casa, el lugar donde Raquel y Belén han aprendido a cocinar gracias a su “hada madrina”.

Pese a ello, es cierto que “Belén sabía cocinar un poco más que Raquel”. “Estuvo aprendiendo del chef Ángel León unos días y eso se nota. Y, también, cocinaba en casa, pero me decía: ‘Sé hacer cosas, pero para nada de cara a un concurso’. Por ejemplo, conmigo fue la primera vez que usó una olla exprés. Hizo un rabo de todo y, la verdad, le quedó buenísimo. Aunque Belén no partía de cero, ha trabajado muchísimo y estoy súper orgullosa de ella”, esgrime Bárbara, la hacedora de celebridades finalistas de MasterChef.

Gracias a ella, tanto Belén López como Raquel Meroño han llegado tan lejos en MasterChef, un concurso que exprime al máximo a sus participantes. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera no tienen pelos en la lengua y nos les cuesta decirle a las celebridades si valen o no. “Hay veces que los concursantes se sienten pequeños; que se desaniman; que están más tristones. Es normal, pues también son personas”, opina Bárbara.

Y es que ella, aparte de mentora culinaria, también ha ejercido como una suerte de psicóloga e, incluso, de estratega pues se “implica muchísimo”. “Alguna vez me ha llamado Belén y me decía ‘no puedo más’ o me contaba que había cometido fallos, etc. Yo le decía desde el minuto uno ‘relájate; dosifica fuerzas que esto es muy largo; no lo puedes dejar’. Hablábamos durante el concurso, hasta de madrugada. El apoyo es total”, cuenta Bárbara.

La chef anima, pero también es estratega y entrenaba con Belén cosas que creían que podían salir o les podían plantear en las pruebas. Lo hacían como una quiniela, pero usando la cabeza, “como en un partida de ajedrez”. Si esta semana les ponían pescado, a lo mejor la siguiente no. Paso a paso. Prueba a prueba. Programa a programa.

“El paso de Belén por esta edición de MasterChef ha sido estupendo. Desde el minuto uno. Gracias al carácter que tiene ha arrasado porque, si te fijas, se hace notar; está metida en todos los fregaos y se implica muchísimo. Es de admirar que una actriz salga de su zona de confort y se implique en la cocina. De hecho, eso me encanta de ella: el respeto y el cariño con el que ha tratado a nuestro oficio”, cuenta la mentora de celebridades.

Otros maestrillos, otros librillos

Pero Belén López no estará sola este lunes en las cocinas de MasterChef Celebrity 6. Se enfrentará al periodista deportivo Juanma Castaño; al cantante David Bustamante; y al humorista y presentador Miki Nadal. Todos, como la propia Belén, han sido capaces de sortear el camino de espinas del concurso hasta llegar a la final. Son los cuatro supervivientes de los 16 participantes que comenzaron la presente edición. Y en ello tiene que ver que —como en el caso de la actriz— Nadal, Castaño y Bustamante también han contado con sus propios maestrillos. Cada uno, desde luego, con sus propios librillos.

Miki Nadal, por ejemplo, se ha ido formando durante las semanas del concurso con su amigo Dabiz Muñoz, el afamado chef del restaurante DiverXO. Es más, eso ha jugado a su favor en la semifinal del programa, ya que, gracias a esta circunstancia, el humorista ya conocía las cocinas del restaurante debido a que en ellas ha aprendido nuevas técnicas culinarias. De esta formación, además, se ha consolidado una amistad.

Una relación de esas en las que le dices a tu amigo todo lo que piensas. Sin pelos en la lengua. Ejemplo de ello es una curiosa escena que se ha vivido en la semifinal del programa. En la secuencia, Dabiz Muñoz le dice a Miki Nadal: “No te inventes las cosas, Miguel”, mientras este se ríe y le dice que le “echa muchas broncas”. A lo que el chef de DiverXO le contesta: “¿Te queda claro en la cabeza montoncito de mierda?”.

Ambos, con humor, protagonizaban así una divertida escena ante millones de telespectadores en la que se observa su complicidad. Una complicidad que no ha podido nacer de la nada, sino de la etapa de formación de Nadal.

Juanma Castaño, según ha podido saber este periódico, se ha formado gracias a la ayuda de los chefs de Casa Gerardo, un restaurante de Madrid con una Estrella Michelín y que el periodista considera su “casa”.

David Bustamante, “como es muy nervioso”, ha sido más un picaflor y ha querido aprender de varios cocineros profesionales durante su participación en MasterChef Celebrity. Uno de ellos es, por ejemplo, el chef Óscar Calleja. Un fin de semana lo pasó aprendiendo de él en la cocina de Paco Roncero. “Casi me ponen una cama allí”, confesaba el cantante en uno de los programas.

Este periódico no sabe hasta qué punto Juanma Castaño o David Bustamante han seguido manteniendo las relaciones con sus mentores. Lo que sí sabe es que la chef Bárbara Buenache, con Belén López, se lleva a “una amiga para toda la vida, porque, a día de hoy, está en mi vida y yo en la suya”. Lo mismo le ha ocurrido con Raquel Meroño hasta el punto de que las tres amigas comparten un grupo de WhatsApp y, probablemente, estén juntas durante la noche de este lunes delante del mismo televisor para ver la final de MasterChef Celebrity 6.

¿Logrará Bárbara también coronar como MasterChef a su amiga Belén López? Veremos. La chef de Alcampo y mentora de celebridades finalistas, de momento, se queda con una frase que desde el minuto uno le ha repetido su amiga Belén López durante los meses de formación: “Lo que sucede, conviene”.

