'Sálvame' recurre a una falsa bomba sobre Gema López para tratar de frenar a Tierra amarga'

Sálvame ha comenzado el programa de este lunes 16 de agosto anunciando que Gema López dejaría de ser una de sus intocables. El formato de Telecinco ha asegurado que destaparía la gran mentira de la colaboradora, emplazando a su audiencia a descubrirla a las 17:45 horas, coincidiendo con el comienzo de la emisión de Tierra amarga en Antena 3.

Tras teorizar durante casi dos horas sobre el asunto, afirmando que podría "poner en duda la imagen de periodista coherente y la profesionalidad intachable" de la colaboradora, el programa desvelaba por fin cuál era la gran mentira de Gema López: el supuesto consentimiento de sus robados en la playa cada verano.

Sálvame ha reciclado unas declaraciones de Antonio Montero en mayo de 2020 en las que aseguraba que tanto Gema como María Patiño pactaban con los fotógrafos las imágenes que saldrían en las revistas para poder salir favorecidas y evitar los robados.

Un testimonio anónimo ha acusado a Gema de escoger qué fotos de ella se publican. Mediaset

Además, el programa ha vuelto a recurrir a un testimonio anónimo que ha acusado a la colaboradora, sin aportar ningún tipo de prueba, de pactar sus posados y de elegir qué imágenes se publican. "Ella sabe que van a sacar esas instantáneas, qué textos van a acompañarlas... Tiene un poder de decisión para elegir qué imágenes ven la luz y cuáles no", ha afirmado. El 'testigo protegido' ha asegurado que Gema "finge desconocer que se le han tomado las fotografías cuando es totalmente falso, todo está orquestado".

La colaboradora ha negado la información y ha revelado que sólo en dos ocasiones recibió una llamada de la revista en la que trabajaba para avisarla de que tenían fotos suyas en la playa. "Durante dos años la revista en la que colaboraba me avisaba de que las iba a sacar. Lo único que he pedido es que no salga mi familia", ha explicado.

El avance de Tierra amarga

Con esta noticia, Sálvame ha recurrido a uno de sus 'pesos pesados' para tratar de frenar el avance imparable de Tierra amarga. La audiencia de la serie turca de Antena 3 no cesa de crecer y ha cosechado varios récords de cuota en los últimos días, ganando en dos ocasiones al programa de Telecinco en franja de estricta competencia.

El auge de la ficción de Atresmedia podría dificultar bastante la situación de la cadena de Mediaset, y es que podría perder su dominio en las tardes y dejar de liderar con Sálvame Naranja, algo similar a lo que ocurrió con Sálvame Tomate por el éxito de Pasapalabra en la cadena rival.

Además de perder el liderazgo en las tardes, Telecinco se juega también mantener su imbatibilidad durante 35 meses consecutivos, algo que estuvo a punto de ocurrir en enero de este año, cuando Antena 3 se quedó a dos décimas del primer puesto tras una remontada de última hora de la cadena de Mediaset.

