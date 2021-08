Saray Carrillo ('MasterChef') vuelve a liarla: acusa a dos reinas de 'Drag Race' de pederastia y satanismo

Saray Carrillo, la concursante más polémica de la historia de MasterChef, ha vuelto a convertirse en protagonista por sus salidas de tono. En esta ocasión, la artífice del tristemente célebre 'Pájaro muerto en lo alto de un plato' ha atacado a través de sus redes sociales a dos reinas de Drag Race España, acusándolas de "pederastia" y "satanismo".

El desencadenante de estas fuertes declaraciones de la exconcursante ha sido una fotografía publicada por Dovima Nurmi en su perfil de Instagram. En la imagen aparece la concursante de Drag Race con un bebé en brazos junto a su compañera Carmen Farala, ganadora de la competición.

Saray Carrillo ha criticado la foto de Dovima Nurmi y Carmen Farala con un bebé. RRSS

La foto va acompañada de un extenso mensaje de amor y agradecimiento a Farala, con quien Dovima ha entablado una estrecha amistad tras su paso por el formato de Atresmedia. La imagen ha sido aplaudida por muchas de las compañeras de Dovima y Carmen, entre otras personalidades conocidas. Sin embargo, Saray ha utilizado esta publicación para cargar contra sus protagonistas a través de sus stories. "Suerte que no todas las personas LGTB nos reconocemos en estos seres...", ha escrito la joven. "Basta de hacer apología de la pederastia/pedofilia. No todo vale. No todos apoyamos el satanismo, los niños no se tocan", sentencia la cordobesa.

Polémicas en redes

Tras su controvertido paso por MasterChef y su fulminante expulsión, Saray no ha parado de generar polémicas en sus redes sociales. La joven acusó a la productora del formato de amenazarla con arruinarle la vida y de llamarla "muerta de hambre" por criticar al programa.

Además, en marzo de este año tuvo un enfrentamiento público con Paca la Piraña y Candela Santiago, actrices de la serie Veneno. La joven acusó a las actrices de llevarse mal, algo que ambas desmintieron. "Hipopótama, que te vas a tragar el pollo ese de MasterChef, que te gusta mucho insultar a las personas", llegó a espetar Paca.

La respuesta de Saray llegó de forma inmediata con un vídeo en sus redes en el que acusó a Candela de poner "como los trapos" a Paca, a quien también dedicó unas palabras: "Yo te ataqué porque te metiste con Cristina La Veneno y dijiste que iba como una gitana, como una zarrapastrosa. Las gitanas no somos zarrapastrosas. Eso fue una actitud racista, cosa que yo te recrimino".

"Me habéis dicho puta. Y yo, gracias a Dios, no he sido eso, como vosotras, que habéis tenido que serlo. Yo digo que se coman un carro de mierda. Ea, dejadme tranquilita", sentenciaba Saray.

