María Pedraza cuenta en 'El Hormiguero' que sufrió un trastorno de alimentación: "Contaba las calorías"

Esta noche de jueves 31 de marzo, El Hormiguero recibía a las actrices españolas Marta Hazas y María Pedraza, para presentar su nueva película, Las niñas de cristal dirigida por Jota Linares y Jorge Naranjo que arroja luz sobre el mundo de la danza, y que se podrá disfrutar a partir del 8 de abril en Netflix.

Ambas actrices han estudiado danza en su infancia y adolescencia, y tal y como explica Marta Hazas sí existe esa disciplina tan fuerte como la que se refleja en la película."Sí, es verdad que hay mucha competitividad y hay mucha exigencia y envidias, tienes que tener unas medidas determinadas. Como en todos los sitios, hay gente maja y chunga".

Por otro lado, María Pedraza tuvo que dejar de bailar, algo que hacía de forma profesional, a causa de un accidente de tráfico junto a su hermana. "Sin querer pisé el pedal del acelerador en vez del freno y me rompí el peroné, tuvimos el accidente en un supermercado. Estuve yendo durante ocho meses a rehabilitación, pero ya no volví a bailar como antes. Parece que era una señal para que yo estuviera aquí ahora. Pero la danza tiene un punto de oscuridad como todas las profesiones".

Si hay un momento complicado que acompañó a María Pedraza a lo largo de su carrera como bailarina, fue algo que comparte con su personaje de la película, y es que María sufrió un trastorno de alimentación derivado de la fuerte exigencia de la danza. Pablo Motos le preguntaba directamente a la actriz, si había sufrido anorexia."Sí, la danza requiere ciertas aptitudes físicas y salí sola de este tema. Contaba las calorías que había en mi plato, ahora ya no", respondía la actriz visiblemente cortada.

En cambio, Marta Hazas dejó la danza por otra razón totalmente diferente y nunca se llegó a dedicar profesionalmente a ello. "Lo dejé porque me gustaba la danza, pero me faltaba la palabra. Fue una de las mayores decepciones de mi vida, era todo muy aburrido y con mucha disciplina".

Algo que también ha confesado Pedraza es uno de los momentos más complicados que vivió durante el rodaje, y es que al usar las famosas 'puntas' para bailar, las uñas sufren mucho dolor. "Fui a grabar una escena y me moría del dolor, le dije a Jota que no podía subirme a las puntas. Al final hice un ejercicio de concentración mental y lo hice, pero cuando acabé me moría del dolor".

[Más información: Nicky Jam habla en 'El Hormiguero' sobre su paso por la cárcel: "Dejas de pensar que eres humano"]

Sigue los temas que te interesan