Nuria Roca manda un mensaje a los políticos y arranca el aplauso del público de 'El Hormiguero'

La noticia saltaba el pasado lunes. Pablo Motos daba positivo en Covid y no podía presentar El Hormiguero. Desde la cuenta oficial de Twitter del programa anunciaban que la sustituta de Motos sería Nuria Roca. Tal y como sucedió hace ya un año, cuando el presentador se contagió de la enfermedad por primera vez.

El reestreno de Nuria Roca se dio con total normalidad. Excepto por el gracioso traspiés de la presentadora al comienzo del programa. Y es que, Roca no supo memorizar correctamente todos los pasos de baile. Esto provocaba la carcajada del público y del propio Pablo Motos, con el que conectaron en directo desde su casa y que no perdía la oportunidad de hablar sobre el baile: "Siento no estar ahí pero hemos tenido un baile de Nuria que yo creo que es histórico".

Hoy acudía Goyo Jiménez al programa de las hormigas. Lo hacía para presentar la tercera entrega de su monólogo Aiguantulivinamérica 3, la tercera parte de su clásico show sobre la 'típica vida americana'. Está disponible hasta el 1 de mayo en el Teatro Capitol en Madrid.

El humorista explicaba que, aunque lleva toda su vida hablando sobre los americanos, él nunca había viajado a Estados Unidos. Y en medio de la entrevista, la presentadora no ha perdido la oportunidad de mandar un mensaje a toda la clase política de España. "Ah, entonces esto es como los políticos que hablan de los trabajadores, y que no han cotizado ni un euro en su vida fuera de la política ¿no?", comentaba la presentadora.

Acto seguido, el público en el plató aplaudía su intervención y el invitado mostraba su aprobación con un "exactamente". Pero Goyo Jiménez no perdía la oportunidad y continuaba hablando sobre el comentario expresado por la presentadora. "¿Les vas a contar a los americanos cómo son en su propio país?", preguntaba Roca con respecto a su viaje el próximo mes de mayo. "Bueno, tú acabas de decirle a los diputados cómo son y seguramente no se dan cuenta", comentaba entre risas.

Aunque las metáforas con la vida pública no terminaban ahí. El humorista volvía a hacer referencia a este asunto. "Los platos de jamón son como los concursos públicos todo el mundo 'pica'", comentaba el invitado.

Desde el programa conectaban en directo con dos de sus colaboradores que no han podido acudir a El Hormiguero. Juan del Val y Cristina Pardo han dado positivo en Covid y su mesa de debate ha sido un poco más curiosa.

