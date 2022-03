Nieves Álvarez cuenta en 'Las tres puertas' el motivo que le ayudó a salir de su enfermedad

María Casado continúa al frente de su programa Las tres puertas en el prime time de TVE. La presentadora parece que ha dejado a un lado el crítico momento que vivió hace apenas unos días, cuando se derrumbaba por las bajas audiencias que estaba teniendo su proyecto. Afirmaba que se encontraba "regular" de autoestima y que estaba preocupada.

Este miércoles, visitaban este formato Loles León, María Peláe, Boris Izaguirre, Ona Carbonell y Nieves Álvarez. Una combinación de varias figuras del arte y la moda de nuestro país.

La primera invitada fue Nieves Álvarez. Junto a María Casado repasaban los inicios de la que ha sido la modelo española más famosa. "Llevo 30 años en la moda, pero nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Nunca me gustó la ropa, me daba igual". Álvarez explicaba que la perspectiva que tiene la gente sobre la moda no es la correcta, "se tiene una idea muy frívola y es uno de los sectores más importantes de nuestro país".

Además, recordaba su paso por las mejores pasarelas del mundo y su trabajo con los diseñadores más renombrados. "Cuando yo trabajaba con los grandes, como con Saint Laurent, a mí me encantaba ver los tejidos y ver el taller", explicaba. Cabe recordar, que a sus 18 años desfiló junto a Naomi Campbell o Carla Bruni.

Pero también ha querido hablar sobre una de las etapas más complicadas de su vida. "En un libro sobre tu vida, narras un episodio que puede ayudar a día de hoy a muchas personas, y es cuando superas la anorexia. ¿Tuvo algo que ver tu trabajo en el mundo de la moda con esta enfermedad?", preguntaba la presentadora. Pero a diferencia de lo que los espectadores se esperaban que contestase, Nieves Álvarez aseguro que "la moda fue la que me salvó".

La modelo se abría en canal y continuaba explicando su pasado. "Es una enfermedad que no afecta a gente sencillamente porque quieran ser modelos. De hecho, a la mayoría no les interesa la moda. Viene de problemas de inseguridad, de falta de confianza, de no saber cómo ubicarse en el mundo y que lo acabas mostrando así. Suelen ser personas que son muy exigentes consigo mismas y yo lo era. Pero a mí, por suerte, esta profesión me ha salvado. Aunque suene contradictorio".

