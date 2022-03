Las lágrimas de Belén Esteban tras una discusión con María Patiño que provocan su salida del plató

La guerra entre Raquel Bollo y Sálvame es evidente. Desde que la semana pasada saltara la noticia de una supuesta deuda de la diseñadora con su casero, el programa de Telecinco ha destapado varios de sus frentes abiertos. Según Sálvame, debe dinero a muchas personas y habría estafado a varias clientas de su tienda en Sevilla.

Una clienta acudía esta tarde al programa de Telecinco para contar su experiencia comprando en la tienda de Raquel Bollo. "El vestido que compré olía raro, es muy caro y de mala calidad", explicaba la invitada.

Para saber su opinión sobre estas declaraciones, Sálvame conectaba en directo con Anabel Pantoja, visiblemente afectada por la delicada situación de salud que atraviesa su padre. La sobrina de Isabel Pantoja no lo dudaba y defendía a capa y espada a su amiga: "Yo con Raquel Bollo hasta la muerte. Nunca he tenido ningún problema con los vestidos ni la ropa". Además, anunciaba que debido a la continua presencia de la diseñadora en el programa, "se le están cayendo proyectos". Pero todo apunta a que Anabel no conocía la verdadera razón por la que había entrado en directo al programa. "Se supone que yo iba a hablar de la isla. ¿Para qué he entrado ahora yo?", comentaba muy enfadada.

María Patiño, muy crítica con la situación de Bollo, encendía la cerilla y la llama prendía. "Qué aires tienes Anabel", a lo que la influencer contestaba que ella entraba por otro asunto y no quería opinar sobre su amiga. La periodista cargaba de nuevo y aseguraba que Anabel Pantoja "llegaba a la tienda y metía muchos trajes en bolsas y luego no los devolvía". Visiblemente enfadada, la prima de Kiko Rivera llamaba por teléfono a la dirección de Sálvame para quejarse sobre la situación que estaba viviendo.

Tras dos días defendiendo a su amiga, Belén Esteban no podía más y saltaba contra María Patiño. "Llevo aquí desde que ha empezado esto, y yo me he callado y la he defendido. Lo paso mal porque la defiendo. Aquí todo el mundo está hablando sobre ella y es duro", ante este alegato a favor de la diseñadora, la presentadora de Socialité saltaba: "Entonces ¿los demás la hemos estado arrastrando por el fango Belén?"

Acto seguido, la colaboradora se levantaba de su silla y entre lágrimas respondía: "Siempre hacéis lo mismo, llevo aquí dos días callada, que con Jorge me enfadé ayer. Aquí se está jugando con su trabajo". La bautizada 'princesa del pueblo' se quitaba el micrófono y salía del plató entre lágrimas.

Jorge Javier Vázquez y la periodista salían tras ella. Finalmente, Belén Esteban aceptaba las disculpas de María Patiño por el comentario que había pronunciado sobre Raquel Bollo y se daban un emotivo abrazo.

