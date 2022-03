El recado de Belén Esteban a Paz Padilla en su reaparición en 'Sálvame'

Belén Esteban ha reaparecido este jueves en Sálvame tras casi un mes ausente y ha aprovechado para desmentir algunas de las noticias sobre ella que se han publicado en este tiempo de retiro. La colaboradora, que ha desvelado que ha estado contagiada de Covid, ha desmentido que el despido de Paz Padilla se deba a la discusión con ella y ha aprovechado para mandar un mensaje muy significativo.

"Ha llegado un momento en mi vida en que no me voy a callar nada de lo que crea que tengo la razón", advertía Belén antes de entrar en plató. "El despido de Paz Padilla no ha sido por culpa de Belén Esteban. Quiero que quede claro", ha espetado ya junto a María Patiño y Terelu Campos. "No deseo nada malo a nadie. Sólo deseo que todo el mundo sea feliz, que tenga mucho amor y que le vaya bien la vida", ha añadido, utilizando así una de las polémicas frases que la gaditana pronunció en Sálvame, donde llegó a decir que "el amor todo lo puede" al hablar del maltrato de Antonio David a Rocío Carrasco.

De esta manera, la de Paracuellos matiza el titular que daba Lecturas este miércoles en su portada, donde se daba a entender que el despido de Paz Padilla se debía a la discusión que ambas protagonizaron. Sin embargo, la colaboradora ha asegurado que "dentro está todo muy bien explicado", dando así veracidad a la información que publica la revista.

Millones de gracias Belén Esteban por quitarnos los discursos negacionistas de las vacunas y la violencia de género y del amor lo puede todo de la predicadora Paz Padilla #SálvameLemonTea #yoveosálvame #APOYOROCIO3M #MareaFucsia pic.twitter.com/Gb6E0kUmsQ — Rafael García López ☮️🕊️💻 (@RafaelGarciaLAF) March 3, 2022

Esa misma cabecera daba otra información sobre la 'princesa del pueblo' que ella también ha querido aclarar en su vuelta al programa. Según la revista, la colaboradora se embolsó 30.000 euros al mes durante la pandemia. Aunque no ha querido entrar en detalles sobre sus ingresos, Belén se ha pronunciado al respecto: "Yo no me voy a meter con el trabajo de nadie, pero sólo quiero decir que en 'Sálvame' me pagan los días que trabajo. Pero yo trabajo en más cosas: hago publicidad...", ha comentado.

Esperado regreso

La vuelta de Belén Esteban se produce tras casi un mes en que poco se ha sabido de ella, salvo que estuvo en los Emiratos Árabes por un asunto laboral, aunque a su regreso tuvo un contratiempo inesperado. "Estuve en Dubai y cuando vine pasaron días y no me encontraba bien. He estado mala, cogí el covid", ha explicado en su reaparición.

"Al tener mi problema de azúcar todo se complica un poquito más. Lo he pasado en casa, pero he estado muchos días dando positivo. Lo podía contagiar muy fácilmente", añade la colaboradora, que ha demostrado que vuelve pisando fuerte y sin miedo a pronunciarse sobre los asuntos más polémicos que la rodean.

