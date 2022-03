Jorge Javier Vázquez y otros abandonos de 'Sálvame' que no acabaron en despido como el de Paz Padilla

Mediaset ha decidido despedir a Paz Padilla tras ausentarse de su puesto en Sálvame por una discusión con Belén Esteban. Con esta drástica medida, la cadena rescinde su contrato con la presentadora gaditana, un castigo sin precedentes en el programa vespertino de Telecinco en el que las espantadas del plató están a la orden del día sin que nunca haya habido consecuencias.

La humorista no ha sido la primera presentadora en dar plantón al formato en directo. Jorge Javier Vázquez ha abandonado en varias ocasiones el programa por conflictos con invitados o colaboradores.

Una de las broncas más recordadas del catalán al frente de Sálvame es la que protagonizó con María Teresa Campos. Por aquel entonces, la malagueña ejercía como defensora de la audiencia y no dudó en transmitirle al presentador las quejas de los espectadores sobre él: "Creo que lo que más molesta al público de ti es que a veces seas despectivo".

"Estoy hasta las narices que me enfrentes a la gente que nos ve", espetó el de Badalona con un gran enfado. "Paso de hacer esta sección, si quieres habla con Paz", le dijo con ironía momentos antes de desaparecer del plató. Terelu Campos tuvo que tomar las riendas de la sección para despedir a su madre y, una vez finalizada la tensión, Jorge Javier reapareció en el plató y pidió disculpas a la audiencia por su marcha.

Poco después de aquel momento, el presentador protagonizaba otro monumental enfado en el Deluxe. Coto Matamoros era el invitado de la noche y afirmó cosas como que es "homófobo contra un país que abraza la homosexualidad como algo natural cuando no lo es".

"No me siento con ganas ni con fuerzas de tener que aguantar esta situación", confesó el catalán. "Me voy. No se puede tolerar este discurso. Hay cosas que son delictivas", espetó antes de marcharse. Kiko Hernández sustituyó a Jorge al frente del espacio hasta que, un rato después, el presentador titular regresó a su puesto.

Muy recordada es también la bronca de Jorge Javier con Belén Esteban en el Deluxe. La gestión de la pandemia por parte del Gobierno y un comentario desafortunado de la de Paracuellos hicieron estallar al presentador en un ataque de ira. "No voy a consentir que vengas a darme lecciones de nada. Tú no lo has vivido de manera única. Hay gente que ha sufrido muchísimo más que tú. No me pongas en ese nivel, ¿te ha quedado claro? Porque entonces no seguimos hablando, me voy y no hago tu entrevista", sentenció antes de desaparecer del plató.

El pasado mes de mayo, Carlota Corredera también estuvo a punto de marcharse del plató en pleno directo. Todo sucedió cuando Antonio Montero llamó "mala madre" a Rocío Carrasco, haciendo brotar a la gallega. "No voy a seguir trabajando con Antonio Montero, si se queda en plató yo me voy", espetó a la dirección del programa. Finalmente, el colaborador tomó la iniciativa y abandonó su puesto para que Corredera pudiera seguir al frente del programa.

Colaboradores 'a la fuga'

Si bien los mencionados son los casos más destacados y similares a la 'espantada' de Paz Padilla, lo cierto es que en Sálvame es algo más que habitual ver a colaboradores ausentarse de su puesto de trabajo sin que haya consecuencias para ellos. Anabel Pantoja, por ejemplo, es experta en lo que ella llama "activar el protocolo" de abandono. La sobrina de Isabel Pantoja no duda en marcharse del plató cada vez que algo de lo que sucede en el programa le molesta, incluso se ha retirado temporalmente del formato varias veces, sin que ninguno de estos episodios haya tenido consecuencias para ella.

Además de Anabel, prácticamente todos los colaboradores del programa han abandonado el plató en directo en alguna ocasión. Si bien es cierto que todos los tertulianos trabajan para La Fábrica de la Tele y no tienen contrato con Mediaset, no deja de resultar sorprendente la decisión de la compañía de Vasile de prescindir de Paz Padilla, una presentadora en la que confió el pasado mes de diciembre para presentar las Campanadas pese a que ya estaba envuelta en varias polémicas.

