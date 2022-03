Los otros negocios de Paz Padilla que le permitirán solventar su oscuro futuro en televisión

Después de semanas de rumores, Mediaset España confirmaba este miércoles lo que era un secreto a voces: Paz Padilla no volverá a ponerse al frente de Sálvame después de que el grupo de comunicación le haya comunicado su despido procedente por haber incumplido sus obligaciones.

"Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", remiten desde el grupo de comunicación privado.

Entonces, como ya hemos contado anteriormente, la gaditana se arrancó el micrófono y terminó abandonando el plató del programa de Telecinco después de una monumental bronca con Belén Esteban y otros colaboradores en la que se cuestionó no sólo que creyera en la vacuna contra la COVID sino el hecho de que estuviera vacunada.

"Yo no tengo el valor de decir realmente lo que pienso y lo que sé. Y no me siento orgullosa de lo que te estoy diciendo", comentaba María Patiño, dando a entender que había una información clave para comprender el cabreo de Belén Esteban. "Kiko, no me tires. Alberto, que la monto", estallaba la de San Blas después de que Paz abandonase el plató.

"Cuando explica lo del vídeo, Paz no me convence. La pregunta que le hacen es si está vacunada y ella no contesta", decía Kiko Matamoros echando más leña al fuego. "La sensación que me da de ese vídeo es que Paz está afirmando que las vacunas no sirven para nada a la pregunta de si estás vacunada. Es decir, parece una justificación de que no está vacunada porque las vacunas no sirven para nada o no va a decir si está vacunada, pero va a decir que no sirven para nada".

Un cuestionamiento que ahora se antoja trascendental en la carrera de Padilla de cara a buscar nuevas oportunidades en televisión más allá de Mediaset España. Y es que, con estas dudas sobre su persona, ¿qué grupo de comunicación está dispuesto a abordar una crisis de comunicación?

De hecho, como ya publicamos, Telecinco se planteó dejar volver a la gaditana a la cadena pero con una serie de condiciones, ya que no están dispuestos a dar voz a discursos que diesen alas a los negacionistas o personas sobre las que pese la duda de si están o no vacunadas.

Una empresaria de éxito

No obstante, al igual que Belén Esteban o Anabel Pantoja, Padilla ha sabido diversificar sus ingresos a través de otros negocios alejados de su trabajo en la pequeña pantalla que le han reportado unos suculentos emolumentos.

La gaditana es administradora única de la sociedad Polboart SL, una empresa que fundó en 1996 y que en la actualidad gestiona diversos proyectos. El principal de ellos la casa rural que alquila en Girona, Can Miquelet, una masía del año 1.700 que ha sido reformada para ofrecer el máximo de comodidades.

Otra de sus inversiones son los negocios de hostelería que ha creado tanto en Madrid como en Cádiz: Los Tunantes de Villa en Villaviciosa de Odón y El Trompeta Beach en Bárbate. Según publicó Jaleos, el bar de Madrid le puede reportar unos beneficios anuales cercanos a los 80.000 euros, según estimaciones de la rentabilidad media de este tipo de locales, que en el caso de la presentadora no se vacía ni un solo día.

Situación similar ocurre con su chiringuito en Zahara de los Atunes, que le puede reportar unos beneficios anuales de 60.000 euros al año, cifra menor ya que permanece abierto menos meses, aunque estos sean de una especial intensidad.

Asimismo, junto a su hija Anna Ferrer, la presentadora cuenta con un negocio de ropa en Zahara de los Atunes llamada No Ni Na, que el año pasado multiplicó casi por tres sus instalaciones. Es habitual ver a Padilla hacer promoción de esta marca.

Tampoco hay que olvidar que la presentadora cuenta con 2,2 milones de seguidores en Instagram y otros 2,2 en Tik Tok. Según lo consultado por este diario a la empresa Brand Me, especializada en el sector influencer, teniendo en cuenta el número de seguidores de Padilla, sus post tienen un valor entre 4.000 y 6.500 euros cada una.

Además, por cada vídeo editado, la presentadora podría llegar a pedir 10.000 euros a las marcas, y si se pacta una especie de pack que englobe vídeo y fotos publicadas el contrato podría ascender hasta los 30.000 euros por colaboración. No obstante, desde su privilegiada posición, podría solicitar un presupuesto mucho más alto.

Asimismo, Padilla se encuentra actualmente de gira con la obra El humor de mi vida, la versión teatral del libro del mismo título que fue número uno en ventas y que sirve de homenaje a su marido contando su historia de amor y despedida.

