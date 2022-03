Mediaset confirma el despido procedente de Paz Padilla por incumplir sus obligaciones

La ausencia de Paz Padilla del universo de Telecinco desde que el pasado 20 de enero se enfrentase a Belén Esteban ha generado todo tipo de comentarios en las últimas semanas. Aquella tarde la presentadora gaditana discutió con la princesa del pueblo, quien acusaba a la presentadora de no creer en las vacunas. Paz se arrancó el micrófono y terminó abandonando el plató, solo que entonces no sabíamos que igual se iba para siempre.

Y es que, según publica este miércoles 2 de marzo la revista Lecturas, la presentadora ha sido despedida de Mediaset, seis meses después de renovar su contrato de larga duración con el grupo, en el que parecía toda una institución. Citan como fuente la propia cadena de Fuencarral, que explica que decidieron resolver su contrato tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero.

En los últimos meses Paz no ha dejado de acumular polémicas con sus discursos; lo mismo ponía en duda la eficacia de las vacunas para frenar la pandemia del coronavirus que hacía alegatos a favor del amor para que Rocío Carrasco volviese a hablar con su hija, quien la agredió en el pasado. O se convertía en altavoz de pseudociencias como la biodescodoficación, la cual “recomendaba a todo el mundo”.

Empieza la pelea de Belén y Paz. Dice Belén que no se cree nada de lo que está diciendo Paz, y que cree que ha metido la pata hasta el fondo #YoVeoSálvame pic.twitter.com/PT3qasyg1r — Diego 🧸 (@diegobferrandez) January 20, 2022

Desde aquel día de enero no se había vuelto a hablar de Paz Padilla en el plató de Sálvame, y si alguien la mencionaba (como le ocurrió a Anabel Pantoja) pronto los demás colaboradores corrían a decir que no se hablaba de quien no estaba presente. Silencio y hermetismo absoluto. Y ahora sabríamos la razón del mismo: Paz ya no formaría parte de la familia Mediaset.

Paz Padilla llevaba presentando Sálvame desde el año 2009, donde comenzó como suplente de Jorge Javier Vázquez hasta convertirse en titular por derecho propio. Allí protagonizó todo tipo de grandes momentos divertidos, como la saeta que le cantó a Aramís Fuster una tarde en la que abandonó el plató, y que es carne frecuente de memes.

Más allá de Sálvame, Paz también trabajaba en Mediaset como actriz, siendo su papel más destacado el de la Chusa en la serie La que se avecina, el cual interpretó durante nueve temporadas. Y en el programa Got Talent fue jurado durante tres ediciones; de este último programa salió, al parecer, por algunos desencuentros con Risto Mejide, otro de los jueces del talent show.

A esto le sumamos los especiales de Navidad, la retransmisión de las Campanadas en dos ocasiones y algunas entrevistas en las que se abrió en canal, como con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya y con Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe.

Lejos de Sálvame, uno de sus proyectos más recientes en Mediaset fue A simple vista, un concurso que se emitió sin pena ni gloria en las mañanas de Cuatro durante el pasado otoño, y que fue cancelado por sus bajas audiencias.

