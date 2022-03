Kiko Hernández se confiesa: de su pésimo recuerdo de Javier Sardá a su peor momento en televisión

A Kiko Hernández lo conocimos en televisión en el lejano año 2002, cuando entró como concursante a la casa de Gran Hermano en su tercera edición. Para celebrar sus más de 20 años en televisión, el ahora también actor ha dado una entrevista donde ha aireado algunos de los trapos sucios de su trayectoria, entre los que destaca la dureza con la que carga contra Crónicas Marcianas y Javier Sardá.

Kiko afirma en esta conversación con Diez Minutos que "jamás volvería a trabajar con Javier Sardá". En Crónicas Kiko protagonizó escenas que hoy serían impensables en televisión, como sus peleas con Sonia Arenas, a la que dedicó graves insultos. "Es una persona que está a gusto en el conflicto mientras se despelleja a los demás, aviva fuegos, no te frena. No le veo buena gente", explica sobre Sardá.

El colaborador narra su reencuentro con Sardá en Sálvame: "Vino al programa en 2010 a presentar algo, me miró y me dijo 'a mí no me vayas a liar'. Y contesté: '¡cómo ha cambiado el cuento!'. Temía que dijera lo que nos hacía en Crónicas".

En aquel programa, denuncia, todo valía con tal de atraer al público. "El Yoyas pegó a Antonio David, era todo una salvajada. Por no hablar de cuando pasabas por el camerino de Coto Matamoros, que nunca cerraba la puerta, y veías lo que había dentro ¡daba un asco! Allí había de todo", explica.

Portada de 'Diez Minutos' con la entrevista a Kiko Hernández.

Cuando estuvo en Gran Hermano 3, el reality estrella de Telecinco estaba en manos de Pepe Navarro, pues Mercedes Milá no presentó aquella edición. Y sobre Navarro sí que reconoce que le habría gustado trabajar con él en algún formato.

Llegar a tener una silla en un programa de televisión es muy difícil, y casi más todavía lo es mantenerla. Kiko Hernández señala que había colaboradores dispuestos a todo por no perder su puesto de trabajo y pone como ejemplo a "Antonio David cuando hizo insinuaciones sobre la orientación sexual de Ortega Cano".

Otro de los episodios desagradables que Hernández recuerda de sus 20 años en televisión es el de una colaboradora, cuyo nombre no da, que "pagó a un tío para que se hiciera pasar por mi amante en la tele". Una historia que ya ha contado en otras ocasiones, y en la que un hombre daba indicaciones muy claras sobre cómo era su casa porque se lo había aprendido como si fuese un guion.

Entre los momentos más fuertes que ha vivido en estas dos décadas en televisión, Kiko revela uno: "Un presentador se lio con una colaboradora a la que le ponía una suite cuando se veían, la pilló con otro colaborador y ¡magia! Esa colaboradora desapareció de la tele", explica sin dar el nombre del presentador ni de la mujer en cuestión.

Sobre cuál ha sido su etapa más delicada en televisión, el colaborador de Sálvame tiene claro que fue "en 2010, cuando me marché por un problema personal".

