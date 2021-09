El recado de Kiko Hernández a Emma García por defender a Terelu Campos en 'Viva la vida'

Noticias relacionadas Terelu Campos estudia denunciar a Kiko Hernández por sus últimos ataques en ‘Sálvame’

Kiko Hernández ha enviado este martes un mensaje a Emma García desde Sálvame. El colaborador está inmerso en un tenso conflicto con Terelu Campos, de la que ha llegado a decir que se infectó de Covid-19 por "andar lamiendo barras de bar", un comentario que Viva la vida ha decidido no emitir "por respeto".

La propia Terelu reaccionaba este fin de semana al duro discurso de su excompañero, anunciando que se plantea demandar a Kiko: "Voy a consultar con quien tenga que consultar", afirmaba.

Pese a no emitir el vídeo en el que Hernández carga contra la Campos, Emma García no dudaba en expresar su opinión al respecto: "Esas palabras que se escucharon están absolutamente fuera de lugar, no te las mereces ni tú ni nadie", un vídeo que Sálvame ha rescatado este martes para conocer la reacción de su colaborador.

Tras ver las imágenes, Kiko permanecía unos segundos en silencio y, antes de dirigirse a Terelu, decía lo siguiente: "Palabras muy fuertes... Hombre, he trabajado contigo seis años en A tu lado y me has escuchado las mismas". "¿Eso para quién va?", preguntaba Jorge Javier Vázquez. "Para Emma", confirmaba el ex gran hermano.

Minutos después, el programa se iba a publicidad y se escuchaba decir a Matamoros "yo quiero decir algo de Emma". Pero al regresar fue Hernández quien quiso puntualizar su comentario sobre la presentadora: "Lo que he dicho de Emma es una chorrada, antes se hacía una televisión totalmente distinta a la que se hace ahora", se limitó a comentar, sufriendo a continuación un ataque de risa que no pudo contener.

La demanda de Terelu

Kiko Hernández va a abrir un buffet de demandas contra Terelu #yoveosalvame pic.twitter.com/WyksuK5H1x — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 28, 2021

Sobre la posible demanda de la que fuera su compañera en Sálvame, Kiko ha asegurado no estar nada preocupado: "Si quiere poner una demanda está en todo su derecho de ponerla. Es más, no lo consultes, pon dos demandas, por si una se pierde", ironiza.

No obstante, el colaborador le ha querido recordar a Terelu que, en caso de que pierda, debe pagar las costas. Según ha desvelado, este año ha ganado tres demandas por la que ya le deben 90.000 euros. "Gano más en costas que viniendo a Sálvame y vendiendo aceitunas. Pónmela tú y ya vamos a los 120.000, porque creo que no hay nada constitutivo de delito", ha espetado.

Finalmente, el colaborador ha elevado el tono para lanzar una advertencia a la hermana de Carmen Borrego: "Si pones la demanda, se abre el bufé, barra libre para contar y decir", ha dicho mirando a cámara. "Kiko, no lo estropees", le ha aconsejado Matamoros antes de zanjar el tema.

