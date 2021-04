Kiko Hernández justifica su ataque machista a Sonia Arenas: “Era todo guionizado”

Tras la emisión del segundo programa de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Kiko Hernández dijo lo contento que estaba de no compartir ya plató con Antonio David Flores. Aseguró que el testimonio de Rocío Carrasco le había dado “ganas de vomitar”, que había sufrido un “maltrato de manual” y que “no hay ninguna duda de lo que ha sufrido, contado y vivido esta mujer”.

Pronto las redes sociales le recordaron que, aunque ahora tenga ese discurso, en el pasado él mismo atacaba a las mujeres de forma pública, rescatando un vídeo en el que llamaba “p***” a Sonia Arenas, y la acusaba de poner sus partes íntimas “a los famosos en su cama”.

Y este es el que va ahora de defensor de la mujer?🤦🏻‍♀️

Kiko Hernández es un machista,que no os convenza de lo contrario,solo hay que ver la hemeroteca.... #VivaLaVida389 @salvameoficial pic.twitter.com/Pje0S4HFu3 — NURIA 💜 (@NuriaNorida30) March 28, 2021

Una semana después, Kiko Hernández ha aprovechado su presencia en Sálvame para defenderse de esos ataques, sobre los que quiso saber su opinión Paz Padilla. Así, Kiko ha explicado que todo lo que ocurría en Crónicas Marcianas seguía las órdenes de un guion, y que era Xavier Sardà quien daba las órdenes.

Según su relato, él iba paseando con Marta López por Barcelona por la mañana cuando recibió una llamada de la productora. Le propusieron que se pelease en el plató, con una gran bronca, y que así cobrarían más de su caché habitual. “Todo guionizado. Así era Crónicas Marcianas, por lo menos lo que me tocó a mí. Lo quiero explicar porque hay gente que dice, ay, ay, ay, pues para que lo sepan ustedes. Aclarado”, afirmaba. Además, criticaba que el vídeo que ha circulado en redes fuese un fragmento, porque “luego lo gordo, cuando me viene a mí lo gordo, por parte de lo que estaba guionizado, eso lo cortan”.

Kiko Hernández también recordó que Carlos Ferrando comentó en aquel programa nocturno las fotos de Interviú del conde Lecquio y Sonia Moldes, en las que ella leía un libro que estaba al revés. Al día siguiente, que coincidían el italiano y el periodista en el plató “le propuso darle una patada voladora en el pecho a Ferrando. Este, por supuesto, se negó en rotundo a una humillación así. Dijo que no seguía más en Crónicas marcianas y no volvió”.

Kiko Matamoros, también en plató, recordó otras experiencias similares en Crónicas; solo Paz Padilla echó un capote a Sardà al señalar que ella nunca tuvo ningún problema con el presentador ni con el equipo de contenidos.

No es la primera vez que Kiko Hernández ataca a ‘Crónicas Marcianas’

En septiembre de 2019 Kiko Hernández también recordó su pasado en Crónicas Marcianas. Y es que durante una emisión diaria de Sálvame, el programa conectó con Encarni Manfredi, la que fuese suegra de Kiko mientras mantuvo una relación con Patricia Ledesma, a la que conoció en Gran Hermano 3.

“Nos decíamos de todo por dinero, por pasta. Es triste, pero es así. La vida ha cambiado, ella ahora es abuela, yo soy padre y veo la vida de otra forma. Yo antes me ganaba la vida de otra forma, quizás más sucia” reconocía Hernández. “Me llevaba un dineral por poner a parir a una persona que no me había hecho nunca nada. Son cosas que ahora no las haría”, confesaba.

Admitía que se avergüenza de aquella época, y dijo ya que Xavier Sardà le llamaba para decirle lo que tenía que decir. “Hacía cosas con las que no estaba conforme, solamente veía el dinero”, reconocía, si bien, decía que el único culpable de aquel espectáculo era él mismo por aceptar ese tipo de televisión.

Otra colaboradora de Sálvame que también cargó en su momento contra Crónicas Marcianas es Mila Ximénez. En una entrevista con Risto Mejide en Chester dijo que “Para mí, Crónicas marcianas era la única manera de salir de la vida que tenía. Pero ahora si pudiera borrar de mi vida cualquier rastro en Crónicas, pagaría lo que fuera”, admitía. Reconocía que tenía que inventarse cosas para seguir saliendo en el programa, pero que ha sido lo “más humillante” que ha hecho. “Éramos como cerdo metidos en el corral. Era todo insultar, a ver quién insultaba más… Jamás volvería a hacer un programa como este. Hay cosas de las que te vas a arrepentir toda la vida”, reflexionaba.