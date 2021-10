Kiko Hernández confiesa que quiere dejar 'Sálvame' tras sufrir tres muertes cercanas: "Quiero desaparecer"

Kiko Hernández está pasando uno de los momentos más duros de su vida. El colaborador de Sálvame acaba de perder a su gran amiga Begoña Sierra, que ha fallecido víctima de un cáncer, y ha confesado este miércoles que necesita apartarse del programa para recuperar su salud mental.

"Llevo un año que no puedo más, se me junta un duelo con otro y con otro y hay un momento en que revientas", ha expresado visiblemente triste. Y es que en apenas unos meses ha tenido que sufrir tres importantes pérdidas, entre ellas la de su compañera y amiga Mila Ximénez: "20 días antes de Mila falleció una tía mía, luego Mila y ahora Begoña", desvela.

En el caso de la fundadora del Bingo Las Vegas, Kiko ha vivido muy de cerca su larga enfermedad: "Es terrible. He estado con su marido hasta el final y ha sido un horror".

La situación para Kiko tras el fallecimiento de Begoña es tan crítica que él mismo confiesa que ha llegado a estar al límite. "El lunes me tomé no sé cuántos lexatines y no sabía dónde estaba. Por la noche no recordaba a quién había saludado. Se me fue la cabeza", le ha dicho a Jorge Javier Vázquez.

Por este motivo, el colaborador ha expresado su deseo de apartarse de Sálvame un tiempo indefinido. "Llevo pensándolo varios días, quiero descansar un tiempo. Begoña me decía 'no te marches nunca de Sálvame', pero por mi salud mental necesito parar. Necesito parar una semana quince días, respirar, hacer un proceso que no hice con Mila, que no hice con mi familiar y no puedo más. Ayer tenía ideas raras en mi cabeza".

"Por cualquier chorrada se me hunde el mundo y tengo a dos personas a las que sacar adelante. (...) Quiero desaparecer", prosigue el ex gran hermano, que también confiesa que se plantea pedir ayuda profesional para superar este profundo bache emocional.

"Hay momentos en que no tengo ganas ni de levantarme de la cama y no me puedo permitir eso", ha comentado finalmente antes de abandonar el plató. Tras la publicidad, Lydia Lozano ha asegurado que varios compañeros han ido a buscarle para darle ánimos pero ya no estaba.

Tras el testimonio de Kiko, Jorge Javier Vázquez no ha podido contener su emoción y, con los ojos vidriosos, ha confesado: "Es la etapa más dura que estamos pasando en este programa. Con los últimos acontecimientos, muchos nos hemos hecho muchas preguntas".

El presentador ha desvelado que Kiko Hernández ya le había dicho que quería dejar el programa. "¿Pero es la solución?", se pregunta el catalán. "La audiencia a veces tiene que estar cansada de escucharnos decir que queremos dejarlo. Yo he sido el primero que me he querido ir. En esta profesión, cuando estás bien anímicamente te parece fácil hacerlo, pero cuando estás mal ves que la única salida es largarte", concluye.

