La sorprendente opinión de María Patiño sobre Anabel Pantoja y Kiko Hernández: "Hay tensión sexual"

Anabel Pantoja se convirtió este martes, una vez más, en la gran protagonista de Sálvame por sus asuntos personales. La colaboradora confesó estar decepcionada con gente de su entorno que no se ha preocupado por el estado de su padre, que está ingresado en el hospital, y este jueves María Patiño y Terelu Campos han teorizado en Sálvame Lemon Tea sobre si la sobrina de Isabel Pantoja se refería a algún compañero.

Pese a que se ha especulado con que Anabel podría estar hablando de Belén Esteban, de Gema López y hasta de Laura Fa, el nombre más sorprendente es el que ha dado Patiño, pero no por la identidad de la persona en sí, sino por la explicación que la presentadora ha dado para desarrollar su teoría.

Según la periodista, Kiko Hernández podría ser uno de los compañeros que no ha estado a la altura para Anabel, y es que María considera que la influencer ve a Kiko como algo más que un compañero. "Siempre he pensado que a Anabel le gusta mucho como hombre Kiko Hernández, siempre he sentido que hay una atracción mutua brutal, ya sabes tú que de esto entiendo mucho", le ha comentado a Terelu.

"Yo noto ahí que hay tensión sexual. Probablemente, Kiko, que no es una persona excesivamente cariñosa. Y creo que, al estar pendiente de ella, la ausencia de Kiko para Anabel ha sido más que importante", ha añadido.

Patiño se atreve incluso a vaticinar lo que pasará entre Kiko y Anabel: "Pienso que van a tener una relación en muy poco tiempo. Para ella Kiko es mucho más importante que un simple compañero", asevera.

Desde la sala VIP, Kiko Hernández escuchaba a su compañera relatando su opinión, una postura que no ha dudado en reiterarle cuando le ha visto en la pantalla. "Le pones muchísimo y a ti te pasa lo mismo, pero no eres capaz de hablar de lo que a ti te atrae o no", le ha dicho al colaborador.

El aludido no ha confirmado ni desmentido la afirmación de la presentadora, limitándose a negar que sea él quien ha fallado a Anabel. "Yo sí hablo de quién me atrae o de quién no me atrae, pero no lo hago en público. De todas formas, Yo no he decepcionado a Anabel Pantoja. Ayer estuve mensajeándome con ella hasta las 2 de la mañana", reveló Kiko, un dato que reforzó la teoría de María Patiño.

