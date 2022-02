La encerrona de 'Sálvame' a Canales Rivera en su vuelta: "No voy a ser el que sirva de saco de boxeo"

Después de meses sin aparecer por Sálvame, Canales Rivera regresaba este martes al programa de Telecinco. Lo hacía con una encerrona por parte del programa ya que le anunciaban que tenían en su poder treinta folios de unos mensajes subidos de tono con una joven llamada Estefanía.

Un tema que hizo estallar al torero porque consideraba que no quería servir de saco de boxeo. "No me voy a prestar en absoluto a esto. Mi privacidad, sea con quien sea, no la tengo porque estar exponiendo porque cierto personaje mande las conversaciones. Me parece bien por su parte, pero por la mía no. Yo puedo escribir un libro, pero el libro es mío".

"Por lo visto soy muy torpe. Pero quiero cambiar un montón de cosas y una de ellas, además de no sentirme ridículo en un programa de televisión cuando mandan mensajes y se publican, es hacer cosas que me llenen más. Quiero venir tranquilo a Telecinco y sentarme tranquilo a colaborar, no a sentirme ridículo. No voy a volver a participar en ello", ha confesado.

"Entiendo que esto lleva funcionando trece años y está lleno de profesionales y, todos gozan de mi cariño y mi respeto, pero no voy a ser el que sirva de saco de boxeo porque no me da la gana. Y lo he hecho, hecho está. Estamos hablando de junio. Ya está bien. No me voy a prestar. No tengo que decir cómo funciona el programa, pero no me presto", ha añadido.

En este punto, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si se esperaba que esta chica pudiera exponerle así en televisión. "Me di cuenta en el minuto cinco. No quiero seguir hablando de esto y te lo digo como favor personal porque me siento ridículo, me siento incómodo".

"Esta chica ha hecho cosas peores. Tú te puedes poner en contacto con un programa de televisión. Me parece bien. Pero que eso sea para ponerse en contacto con una mujer o exmujer, ¿con qué fin se hace?", ha expuesto Kiko Hernández. "¿Ha podido haber un intento de chantaje?", se ha preguntado Kiko Matamoros.

"Tú tienes que estar tranquilo porque eso es delito", ha comentado Jorge Javier. "Estoy en una tesitura de mi vida que no tiene nada que ver con eso. Fue en junio y para mí ha pasado ya mucho tiempo. No me voy a prestar más. No quiero darle más cancha", ha continuado Canales Rivera.

"Si tú mandas conversaciones picantes a Gema (López) y Gema las hace públicas, eso es un delito", ha contado Kiko Hernández, antes de recular y decir que "no hablo del programa, hablo de esa persona". "Es que como entremos ahí nos cargamos el chiringuito entero", ha comentado entonces Gema López, recordando que el programa vive muchas veces de hacer públicas determinadas conversaciones. "Es que a lo mejor hay que cargárselo", ha añadido Kiko Matamoros.

"Él puede hacer lo que quiera con una foto. Si la recibe y está en su teléfono, puede hacer lo que quiera", decía luego Anabel Pantoja. "No. Que esto es básico. Llamad a un abogado", le contestaba Hernández. "Pues aquí muchas veces se han puesto mensajes y audios sin consentimiento de la otra persona. La vara de medir es para todos".

"Pero, ¿entonces por qué se emiten?", se ha preguntado el presentador. "Si se emite es porque se pueden emitir", continuaba. "Este debate es un poco hipócrita", criticaba entonces López.

"Estamos hablando de fotos y de fotos en pelotas. Y vamos a dejarnos de tonterías. Tú no la puedes sacar porque te pongo una demanda que te cagas", decía Hernández. "Aquí incluso se nos ha prohibido ver algún mensaje de alguien porque era ser partícipe", ha añadido Gema López. "Aquí se hablaba en cierto momento de un torero que había tenido una aventura y que le hizo una foto desnuda a la aventura", recordaba Vázquez. "Y esas fotos no pudimos sacarlas", añadía Hernández.

En este momento, viendo en el jardín que se habían metido, David Valdeperas empezó a hablar por boca del presentador. "Tú puedes tener la información, difundirla, pero no mostrarla para cubrirte las espaldas. Son muchos vericuetos. Es que has puesto al programa a los pies de los caballos, Anabel", decía Vázquez. "Por eso he dicho que el debate era (hipócrita)", decía por detrás López.

