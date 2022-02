Jordi González anuncia que abandona la televisión para tomarse un año sabático

Jordi González ha salido al paso de cualquier tipo de rumor sobre su futuro profesional tras semanas desaparecido y ha anunciado que abandonará de forma temporal la televisión para tomarse un año sabático.

"La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien", ha tuiteado el presentador catalán.

Durante los últimos años, mucho se ha especulado sobre su futuro profesional debido a su discontinuidad en Mediaset España y la proliferación de críticas en redes sociales ya que consideran que tiene poco compromiso con los realities que presenta.

De hecho, hace ahora un año regresaba a Telecinco para ponerse al frente de Conexión Honduras, tras meses y meses de rumores sobre su posible salida del grupo de comunicación y tras ocho meses 'desaparecido'.

Los rumores empezaron a circular por las enigmáticas palabras que el presentador lanzaba en su último Conexión Honduras: "Si no se expresa, la gratitud no vale nada. Quiero dar las gracias de corazón a Paolo, Manolo, Jaime, Paco, Pedro, Alfredo, Ángelo, Cristina por la confianza que han depositado en mí".

Unas especulaciones que se agravaron cuando Telecinco decidió concederle a Sonsoles Ónega A propósito de Supervivientes, el último debate del reality, y también los debates de la primera edición de La Caja Fuerte.

A estos rumores, como decimos, se han sumado las críticas a su labor como presentador. Así, por ejemplo, durante la primera edición de Secret Story, los internautas le criticaron duramente por no saberse los nombres de los concursantes.

Una relación intermitente

Como ya hemos analizado anteriormente, la relación de Jordi González con Mediaset España ha sido bastante intermitente durante los últimos años. El catalán pasó de presentar programas más potentes como La Noria, El Gran Debate o Hay una cosa que te quiero decir, a programas de 'saldo' o comodín como Pasaporte a la isla o Mad in Spain.

Fueron programas en los que el presentador no se mostró excesivamente cómodo y en los que en algún momento no dudó en reflejar su desagrado en directo. Una actitud que no terminó de gustar a sus jefes y que ayudó a tomar la decisión de apartarle de GH VIP en favor de Jorge Javier Vázquez en 2018.

Desde entonces, el presentador pasó a trabajar seis meses al año con los debates de GH DÚO y Supervivientes en 2019, sólo tres meses en 2020 con Supervivientes: Conexión Honduras y otro tres en 2021 con Secret Story. La noche de los secretos.

