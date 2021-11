Cargan contra Jordi González por no saberse los nombres de los concursantes de ‘Secret Story’

Este domingo Secret Story: La noche de los secretos emitía su décima entrega. Y parece que es tiempo insuficiente para que el presentador Jordi González se haya aprendido tanto el nombre de los concursantes como las pruebas del reality, pues volvió a confundirse en directo una semana más.

Isabel Rábago, el italiano Luca Onestini y la periodista Cristina Porta son los concursantes que se juegan la permanencia en el programa, y como es habitual, el presentador pidió al resto de compañeros que se posicionasen detrás de aquel que preferirían ver fuera de la casa.

Luca no contó con ningún detractor, mientras que Cristina Porta tenía tras de sí a Adara, Julen y Gemelier, mientras Miguel Frigenti, Luis Rollán y Sandra Pica se situaban detrás de Isabel Rábago. Entonces Jordi dijo una frase que dejó a todos descolocados: “Parece que hay gente que quiere que en la casa no siga Sandra”, aseguró Jordi González.

Tuvieron que pasar varios segundos hasta que el presentador se dio cuenta de su error. “Es complicado desde aquí poder decirlo”, se justificó González, que pronto empezó a recibir comentarios negativos en las redes sociales por cometer errores de este tipo cuando el concurso lleva más de dos meses en danza.

Joder Jordi, que no te sabes ni los nombres de los concursantes... #SecretNoche10 — Tere. (@151515teresa) November 15, 2021

No tiene importancia nada de los nombres pero si Adara dice Rábano ahí vamos lanzas y drama, drama.. #SecretNoche10 — Fatiii_8M✈🕊 (@Faatiimiiy) November 15, 2021

Jordi hijo te equivocas mucho en nombres, interpretaciones… me da la sensación de que no le prestas atención al programa #Secret14N #SecretNoche10 — Jessica JiM (@yessjim) November 15, 2021

Jordi se puede aprender los nombres??? 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ #SecretNoche10 — Verónica A (@veroartacho) November 14, 2021

@SecretStory_es es vergonzoso que el presentador no se sepa los nombres de los concursantes ni la dinámica del juego. #Secret14N #secretNoche10 — Polemista (@polemista__) November 14, 2021

Complicadísimo Jordi..por dios no te sabes ni los nombres de los concirsantes...#SecretNoche10 — Sra.Takanawa 🐝🇺🇦🐶🐱 (@Laila3317) November 14, 2021

Los despistes de Jordi no quedaron ahí en la gala. Uno de los Gemeliers llevaba un disfraz, que según Jordi era de león. El que fuese concursante de Tu cara me suena tuvo que corregirle y decirle que iba de lobo, y recordó que la prueba semanal está relacionada con los cuentos y que en su caso es el lobo de Caperucita Roja. De hecho, durante todo el programa no se había dejado de emitir vídeos relacionados con la prueba.

No ha sido la primera semana en la que Jordi González demuestra cierta apatía por todo lo que sucede dentro de Secret Story: La casa de los secretos. La semana anterior, por ejemplo, le preguntó a Cynthia cómo llevaba haber sido la concursante con más puntos de nominación, cuando en realidad era Sandra Pica la que tuvo más. En otra ocasión despidió por error el programa antes de tiempo, o mencionó a concursantes que él creía que estaban nominados cuando en realidad no lo estaban.

Sigue los temas que te interesan