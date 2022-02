Gema López advierte a 'Sálvame': "Cómo entremos ahí nos cargamos el chiringuito entero"

Hace sólo unos días lo analizamos BLUPER. En Sálvame jugaban con la posibilidad de hacer públicos los audios que Isabel Pantoja mandó a Mila Ximénez durante el confinamiento del 2020 a pesar de que sabían que era algo ilegal.

Ya entonces Gema López no pudo mantenerse callada ante la hipocresía de sus compañeros, que participaron en un referéndum sobre si era oportuno emitir dichas grabaciones. "Dejémonos de buenismos falsos, todos sabemos que esto no se puede emitir".

Palabras ante las cuales Carlota Corredera, que presentaba esa tarde, reaccionó de inmediato cortándola y diciendo que iban a cambiar de tema. "Qué casualidad...", dejó caer la periodista en ese instante, a lo que Corredera respondió que el repentino cambio de debía a una orden del director, en ese caso David Valdeperas.

Pues bien, este martes volvía a suceder algo similar cuando los colaboradores volvieron a debatir sobre la legalidad de emitir o no conversaciones o fotografías picantes, en este caso de Canales Rivera con una joven llamada Estefanía.

"Si tú mandas conversaciones picantes a Gema (López) y Gema las hace públicas, eso es un delito", defendía Kiko Hernández, antes de recular y decir que "no hablo del programa, hablo de esa persona". "Es que como entremos ahí nos cargamos el chiringuito entero", advertía entonces nuevamente. Gema López. "Es que a lo mejor hay que cargárselo", afirmaba de forma tajante Kiko Matamoros.

Fue entonces cuando pidió la palabra Anabel Pantoja. "Él puede hacer lo que quiera con una foto. Si la recibe y está en su teléfono, puede hacer lo que quiera", comentaba la sobrina de Isabel Pantoja. "No. Que esto es básico. Llamad a un abogado", le contestaba Hernández.

"Pues aquí muchas veces se han puesto mensajes y audios sin consentimiento de la otra persona. La vara de medir es para todos", incidía Anabel. "Pero ¿entonces por qué se emiten?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez. "Si se emite es porque se pueden emitir", continuaba.

"Este debate es un poco hipócrita", volvía a insistir López, antes de que Kiko Hernández, con indicaciones vía pinganillo, intentara echar una mano. "Estamos hablando de fotos y de fotos en pelotas. Y vamos a dejarnos de tonterías. Tú no la puedes sacar porque te pongo una demanda que te cagas", decía Hernández.

"Aquí incluso se nos ha prohibido ver algún mensaje de alguien porque era ser partícipe", añadía entonces Gema López. "Aquí se hablaba en cierto momento de un torero que había tenido una aventura y que le hizo una foto desnuda a la aventura", recordaba Vázquez. "Y esas fotos no pudimos sacarlas", contaba Hernández.

En este momento, viendo en el jardín que se habían metido, David Valdeperas empezó a hablar por boca del presentador. "Tú puedes tener la información, difundirla, pero no mostrarla para cubrirte las espaldas. Son muchos vericuetos. Es que has puesto al programa a los pies de los caballos, Anabel", decía Vázquez. "Por eso he dicho que el debate era (hipócrita)", decía por detrás López.

[Más información: 'Sálvame' pone en el foco a Gema López con sus "imágenes más comprometidas"]

Sigue los temas que te interesan