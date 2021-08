Carlota Corredera se derrumba en 'Sálvame': "Está siendo mi peor verano"

Carlota Corredera ha roto a llorar en directo este martes en Sálvame durante una llamada sorpresa de Jorge Javier Vázquez. El presentador catalán ha entrado al programa en plena recta final de sus vacaciones para trasladarle a su compañera las ganas que tiene de analizar con ella el momento convulso que se está viviendo en el programa.

"En todos los años que llevamos con el programa no recuerdo un terremoto tan profundo, creo", ha comentado Jorge a la gallega. "Tengo muchas ganas de hablar contigo porque hablar contigo seguro que me va a ayudar", ha respondido Carlota.

La viguesa acaba de ser galardonada en los Premios Alcazaba por su trayectoria en televisión, un reconocimiento que llega en un momento convulso. "llega en un momento de mayor desgaste personal y profesional", ha confesado emocionada.

La presentadora asegura que está viviendo "el peor verano en Sálvame" y no ha podido contener las lágrimas al hacerlo público. Jorge Javier, por su parte, ha alabado este gesto de su compañera y ha afirmado que es importante contarlo y decir "estoy fatal y esto me está afectando". "Me parece muy valiente decir que no estás bien, me parece una gran señal de valentía. (...) Yo he pasado varias de estas y lo mejor es reconocerlo y no intentar esquivar la crisis. Coges aire e impulso", ha recalcado.

"Uno tiene que sentarse y preguntarse qué está pasando, si se está equivocando en algo o no", ha añadido Jorge, que está convencido de que "todo esto lo que hace es enseñarte muchísimo".

Sobre los motivos por los que está pasando un mal momento profesional, Carlota ha aseverado que tiene que ver con su papel tras la serie de Rocío Carrasco "y con un posicionamiento que se resume en la frase que dije en el Deluxe: 'tengo agujetas de luchar contra el patriarcado'".

Finalmente, Jorge Javier Vázquez ha desvelado que este miércoles hablará de Corredera en Lecturas, así como de otros compañeros como Gema López o Kiko Matamoros. Sin desvelar el contenido de su blog, el presentador se ha despedido enviándole un mensaje de ánimo a su compañera: "Te envío todo mi cariño y recuerda que también esto pasará".

