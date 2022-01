Paz Padilla “no da consentimiento a nadie” para que utilicen fotos de su Instagram

Noticias relacionadas Paz Padilla reconoce haber “echado” a dos espectadores de su obra por Isabel Díaz Ayuso

El pasado mes de agosto publicábamos en estas páginas un artículo llamado ‘El enemigo en casa: todas las veces que Paz Padilla ha denostado a 'Sálvame' y a la prensa del corazón’. En él recogíamos cómo la presentadora y actriz carga cada vez que puede en contra de la prensa rosa, a pesar de que ella conduce un programa centrado únicamente en cotilleos y famosos desde hace más de una década. Y este jueves volvió a tener una reacción en ese mismo sentido.

En ese sentido, Paz realizó una advertencia a quienes usen sus fotografías de Instagram y se lucren con ello. “A partir de ahora no doy consentimiento a nadie para que utilice imágenes mías de Instagram”, dijo con contundencia la gaditana.“Y si no, me voy a mover”, advertía.

a partir de ahora, Paz Padilla no da consentimiento a nadie para que utilice imágenes suyas de instagram #yoVeoSálvame pic.twitter.com/AtEcKwLwc4 — Diego 🧸 (@diegobferrandez) January 13, 2022

Un mensaje que resulta chocante, puesto que Sálvame es raro el día que no se nutre de la conocida red social, ya sea publicando fotografías o stories, vídeos que se comparten durante 24 horas y que más tarde desaparecen. Sin ir más lejos, las noticias de los últimos días de Antonio David Flores y Marta Riesco se han ilustrado en muchas ocasiones utilizando fotografías de las redes sociales.

Es probable, sin embargo, que las palabras de Paz Padilla estén relacionadas con el encuentro virtual que tuvo a través de Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte, en el que dijo unas controvertidas declaraciones sobre la vacuna del coronavirus, como que “no sirven para nada”.

En la misma entrega de este 13 de enero, Paz también cargó contra el oficio del periodista y del fotógrafo de corazón al hablar de la condena a Diego Arrabal y Gustavo González por fotografiar desnuda a Mariló Montero en la playa. Y ahí Paz dijo que le parece “maravilloso y ole por Mariló, hay que defender la propiedad privada, y ahí apoyo a mi compañera”. Quiso dejar claro que ella hablaba no como presentadora, sino como personaje, y que “nadie puede hacerte foto, igual que nadie puede grabarte en casa, esas cosas no se pueden permitir”.

Antonio Montero quiso aclarar que esta sentencia ha llegado en un momento en el que el trabajo de paparazzi está desapareciendo. “¡Qué alegría!”, espetó Paz, volviendo a ir en contra del sector en el que trabaja. “Lo que ha hecho Mariló no es fácil, ¿qué te crees? He visto portadas mías que no sé cómo demandar, es que estamos atadas y es hora de que esto suceda”, apelaba la presentadora.

Ahí María Patiño salió a poner un poco de cordura, a pesar de que a ella le había parecido bien la sentencia. “Yo sí que estoy de acuerdo de hacer un buen trabajo y de hablar de la vida de la gente. Lo que no estoy de acuerdo es con hacer las cosas de forma poco ética y saltarse la ley, pero sí estoy de acuerdo con los paparazzi”, dijo la periodista, en un punto de vista opuesto al de Paz Padilla.

