'La Resistencia' se lleva una toque de la CNMC por hacer chistes de drogas: "Ha habido bronca"

En La Resistencia tienen que andarse con ojo a la hora de hacer chistes. Y es que, según reveló este miércoles Grison, uno de los colaboradores fijos del programa de David Broncano, la CNMC les habría dado un toque por bromear con las drogas.

"Me han echado la bronca. Y encima me echan la bronca a mí cuando venís vosotros a hacer chistes de drogas", comenzaba diciendo el colaborador. "Dicen que no hagamos chistes de drogas los de arriba. Tú lo sabes, los de la CNMC. ¡No te pueden denunciar si tienen nombre de droga!".

En ese momento, Broncano tomaba la palabra. "Para que entendáis lo que es vivir con estas personas. Antes viene al camerino y me pregunta qué es la CNMC y yo le digo: la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y va y se va y no me dice para qué".

"Pero si llevo mogollón de tiempo sin hacer chistes de drogas", protestó Grison. "Si hoy mismo has hecho varios", le contestó Broncano. "Y tú. Pero yo no incitó al consumo, sino a dejarlo. Mírame cómo estoy. Y llevo sin consumir drogas mucho tiempo".

"Además, que tampoco nosotros tenemos que educar a la gente, estamos aquí entreteniendo", continuaba el colaborador. "Es verdad, no estás educando ni a tus hijos", le espetaba Broncano.

"Por lo visto el programa no tiene el loguito de que es para mayores de 18 años", informó Grison. "Pues han tardado en darse cuenta", bromeaba Ricardo Castella. "Pues los menores de 18 años no está bien que consuman dogas. Ahora, los mayores de 18...", bromeó Grison. "Que no, que no, que las drogas son muy malas. Estáis hablando del eme y eso da unas depresiones que flipas", corrigió al momento.

"A las drogas decid no, a ver si así bajan de precio", apuntó entonces Castella. "Las drogas están muy mal. Para chistes de puta madre, pero para consumirlas, no. Yo no las pruebo. De lunes a viernes, nada. Y los fines de semana, tampoco".

Nos han dado un toque por los chistes de drogas 💊🔞 pic.twitter.com/0zbetjNtka — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 2, 2022

