Chayo Mohedano explota contra la productora de 'Sálvame': "Organización criminal jerarquizada"

Rosario Mohedano ha dicho basta. Después del virulento ataque de Jorge Javier Vázquez a su madre Rosa Benito y de que Sálvame dedicara gran parte de sus contenidos de este miércoles a cuestionar a la colaboradora de Ya es mediodía, la sobrina de Rocío Jurado ha estallado en redes sociales contra la productora.

"Solo tengo que decir que estoy en contra de todo tipo de violencia. Durante años, La Fábrica de la Tele, organización criminal jerarquizada, nos ha maltratado públicamente a mi marido, por ser mi marido, y a mí. Muchísimas víctimas os sufren a diario y actuáis delinquiendo", comienza diciendo la intérprete de 'Lere lele'.

"Existe el caso Deluxe con muchas víctimas vuestras. Seguís maltratando y demostráis que sois peligrosos. Hemos seguido con nuestra vida sin querer nada de vosotros salvo que se haga justicia. Habéis ofrecido acuerdos e incluso trabajos muy bien pagados para quitar demandas. Pero aprendimos que, si podemos hacer algo, si está en nuestra mano con la ayuda de la ley y la verdad el hacer justicia, así haremos. Nuestros hijos no deberían sufrir violencia por ser nuestros hijos y nadie se merece una televisión que delinque para hacer programas", añade.

Unas palabras que sólo unas horas después eran contestadas por el propio Jorge Javier Vázquez. "Le pediría es que fuera más cuidadosa con sus tuits. Entiendo que ella deteste la cadena en la que trabajo y así lo manifieste en su Twitter. Pero tampoco debería olvidar que esa cadena a la que tanto desprecia da trabajo a su madre. Hipocresías, las justas", escribe el presentador en un post titulado 'Chayo es la espinita clavada de Rosa Benito'.

Ante esto, Mohedano ha vuelto a acudir a Twitter para recordarle al showman que "habéis intentado acabar conmigo muchas veces, pero he resistido a vuestro maltrato diario. Y no es la cadena, no te equivoques, quién delinque es la productora, no manipules. La cadena se desentiende del daño que hacéis y eso es lo que no te deja dormir. ¿Espina? No, soy vuestra estaca".

Durante años, Rosario Mohedano ha mantenido una guerra contra La Fábrica de la Tele y Mandarina Producciones por haber emitido la fotografía de la ficha policial de su marido. Algo que hizo que la exconcursante de GH VIP 2 y sus padres, Amador y Rosa, perdieran su trabajo y fueran fulminantemente despedidos de sus respectivas colaboraciones televisivas.

Tras su despido de la cadena durante el verano de 2015, año en el que la ganadora de Supervivientes 2011 inició una gira de conciertos con su hija, Benito fue recuperada por Telecinco poco después como colaboradora de Sálvame tras su reaparición televisiva en un Deluxe y para gastar su última bala en televisión: GH VIP 4.

Tras su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, donde decepcionó a la audiencia y a los directivos de la cadena por su comportamiento apático, el programa de La Fábrica de la Tele decidió volver a prescindir de los servicios de Rosa de manera definitiva ofreciéndole un contrato que Benito no llegó a aceptar por considerarlo abusivo. Poco después, Mohedano y su marido perdían su demanda.

