Chayo Mohedano se abre un Onlyfans y 'Sálvame' debate hasta dónde será capaz de llegar

Cada vez más celebridades tienen perfil en Onlyfans, una plataforma en la que se comparte contenido dirigido hacia un público exclusivamente adulto y a través de un servicio de suscripción, cuyo importe puede variar según la celebridad.

La última en sumarse a esta moda (en la que también generan contenidos Patricia Steisy, Mari Cielo Pajares o Jacobo Ostos) es Rosario Mohedano. La cantante que participó en Gran Hermano VIP y que tanto tiempo estuvo vinculada a Telecinco a través de Sálvame o ¡Qué tiempo tan feliz! ha debutado estos días en esta red. En su caso, hay que pagar 30 dólares mensuales para acceder a fotografías exclusivas. “Búscame, ¿Empezamos juntos?”, dice en su primera publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosario Mohedano (@rosariomohedano)

En Sálvame la creación de este perfil ha generado todo tipo de comentarios. Los más escuchados en la tarde de este martes es que no es consciente del mundillo en el que se está metiendo, y que para que esa plataforma resulte rentable hay que dedicarle una buena cantidad de tiempo. El programa incluso ha contactado en directo con Mari Cielo Pajares, aunque ha habido algunos problemas para escuchar con nitidez a la actriz.

A continuación han conectado con el experto en reputación social José Noblejas, que se ha mostrado muy sorprendido con este salto y asegura que seguirá de cerca el perfil para ver su evolución.

“No hay una coherencia entre lo que va a vender Chayo y lo que se puede encontrar el usuario, que puede no entender bien el porqué de este perfil”, asegura Noblejas. “El usuario sabe muy bien el tipo de contenido que quiere y el contenido que quiere consumir. Si se encuentra un servicio de Chayo con canciones quizá no es la decisión más adecuada y haya plataformas más rentables”, añade.

Para Lydia Lozano, por su parte, el morbo es saber hasta dónde será capaz de llegar Rosario Mohedano, dando a entender de si será capaz de mostrar más piel de la que nos tiene acostumbrados. Gema López, por su parte, ha hablado de un vídeo en el que la hija de Rosa Benito baja unas escaleras de una piscina enseñando el trasero.

Sigue los temas que te interesan