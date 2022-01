Polémica en 'La Resistencia' por la entrevista a Marc Seguí: Broncano, obligado a pedir explicaciones

El último invitado de La Resistencia ha generado una gran polémica que ha obligado a David Broncano a saltarse el tono habitual del programa. El espacio de Movistar Plus desveló que este martes contaría con la presencia de Marc Seguí, un anuncio que generó un enorme revuelo en redes sociales por los polémicos tuits machistas y homófobos que del joven artista que se conocieron hace un año.

El aluvión de críticas al formato ha sido tal que el presentador ha querido abordar el tema al comienzo de la entrevista. Más serio de lo habitual, Broncano ha explicado que es la primera vez que ha tenido que llamar a un invitado antes del programa. A continuación, ha animado al cantante a explicar el asunto.

"Hace un tiempo, básicamente, puse una serie de tuits bastante polémicos y, obviamente, al anunciar que venía hoy aquí, ha habido bastante revuelo y hemos tenido que tener una conversación tú y yo", ha dicho. "Yo ya he pedido perdón varias veces, pero es algo complicado, es algo difícil, y al anunciar que venía hoy aquí se ha liado", confiesa.

"No me canso de pedir perdón porque es algo de lo que me arrepiento", prosigue el joven, "pero la movida es que yo llevo tiempo haciendo música, la gente me conoce poquito, no he hecho muchas entrevistas y entiendo que haya mucha gente que no crea en mí, así que a esa gente le pido tiempo para que vean cómo soy realmente".

Machismo, homofobia, racismo, cultura de la cancelación, presencia en redes sociales, ser un gilipollas, segundas oportunidades...Lo mejor es escuchar lo ocurrido para sacar conclusiones después. pic.twitter.com/TQIX2PazZr — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 19, 2022

Tras el relato del invitado, Broncano ha narrado lo sucedido en las horas previas a la grabación del formato. "El público de hoy vais a ver un programa de La 2 en el que se habla de varias cosas. Veníais a 'La Resistencia' y esto va a ser 'Informe Semanal'", ha bromeado.

"Esta tarde, cuando he visto todo, mi primera reacción ha sido pensar 'me cago en la puta, ¿por qué ha hecho eso? Porque ahora me tengo que sentir mal yo...'", ha comentado.

El presentador asegura que estaba en su casa cuando Álex Pinacho, community manager del programa, le llamó y le dijo "se ha liado, David". "Me ha enviado varios tuits horribles que nos han puesto en una situación jodida, porque mucha gente ha empezado a decir que íbamos a dar voz a alguien que ha dicho cosas machistas y homófobas", ha reconocido.

Marc Seguí ha defendido que su forma de pensar "nunca ha cambiado" porque él "no era así". "Ha cambiado que yo era un niñato gilipollas que seguramente si me viera ahora me pegaría un guantazo bien dado y eso sí que lo he cambiado. Mi forma de pensar nunca ha sido así y es lo que intento transmitir siempre que hablo del tema".

Marc Seguí: “La gente ha sido dura conmigo pero también tenía que serlo” “Simplemente era gilipollas y punto” #LaResistencia pic.twitter.com/UpLLg5cbxu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 18, 2022

"Yo entiendo que la gente puede cambiar", ha respondido Broncano, dando un voto de confianza al invitado. Sin embargo, ha querido entender qué motivos le llevaron a escribir aquellos inaceptables tuits.

"Yo hace un par de años era un chaval que no quería estudiar, no tenía aspiraciones en la vida, trabajaba por trabajar, estaba todo el día en la calle, fumando, no tenía buenas ideas y no hacía nada bien. Y lo que busqué con estos tuits fue llamar la atención", ha relatado el cantante.

Finalmente, tras más de veinte minutos abordando el tema y recogiendo las preguntas del público para el artista, el programa retomaba su tono habitual.

