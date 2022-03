‘El Hormiguero’ ficha por sorpresa a Miguel Lago tras su salida de 'Todo es mentira'

Este lunes El Hormiguero tenía muchos ojos puestos encima de sí por la agresión de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Óscars. Una situación que hizo que Pablo Motos diese la cara por su amigo y dijese que no es un hombre violento. “A lo mejor colapsas y es un arrebato, es una cagada y después te arrepientes. Will Smith es una de las personas más especiales que he conocido en mi vida, no es violenta y tiene un corazón de oro. El que esté libre de cagarla que tire la primera piedra”, decía el presentador.

Eso sucedió en la mesa de actualidad, que ocupa el tramo final de la emisión, y en la que los habituales colaboradores Rubén Amón, Juan del Val y María Dabán estaban acompañados de un nuevo fichaje: Miguel Lago, quien se incorpora a partir de ahora a El Hormiguero.

Una incorporación que ha resultado bastante sorprendente, pues hasta hace muy poco Miguel Lago estaba vinculado profesionalmente a Mediaset, donde colaboraba en Todo es mentira, y además, presentó el programa Los Teloneros al inicio del presente curso televisivo junto a Antonio Castelo.

“Feliz por el debut en El Hormiguero. Muchas ganas de volver a la televisión y agradecido de hacerlo de la mano de este equipo. Hoy es una noche para guardar en el corazón. Gracias por la confianza. Seguimos”, escribió Lago en sus redes sociales una vez el programa había llegado a su fin.

Hay que recordar que Miguel Lago estuvo en Todo es verdad durante tres años, pero el pasado mes de febrero decidió despedirse. “Esto se acaba. Mis compañeros saben que estoy en un momento de cambio, de iniciar una nueva etapa”, dijo entonces. “Las últimas semanas han sido muy difíciles. Me han afectado enormemente y he decidido poner pie a tierra, equilibrar todo e iniciar una etapa nueva donde nos veremos y desarrollaré nuevos proyectos”, añadía, en la que fue su última tarde con Risto Mejide.

Además de colaborador televisivo, hay que destacar que Miguel Lago es actor, y le hemos visto en series como Pequeñas coincidencias, Las chicas del cable y Esposados. Además, fue uno de los profesores del reality Curso del 63, de Antena 3, en el que se simulaba un colegio de los años 60 y se imponía a un grupo de jóvenes conflictivos una estricta educación. Él interpretó al docente Luis Dopazo, y fue un papel que le vino al pelo, pues él es Licenciado en Filología y especializado en Literatura y Lengua, y ejerció de profesor durante dos años antes de lanzarse al mundo del humor como monologuista de Paramount Comedy.

